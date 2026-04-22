Pabllo Vittar mostra antes e depois da 3ª rinoplastia e resultado impressiona; veja fotos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:11
Se tem alguém que não tem medo de mudar, esse alguém é a Pabllo Vittar, 32. Nesta semana ao mostrar os detalhes da sua terceira rinoplastia. Depois de um período reservado para garantir uma boa cicatrização, a cantora surgiu com o nariz visivelmente mais estreito e empinado, arrancando elogios dos fãs.
A cantora já havia realizado algumas cirurgias. A jornada começou lá em 2018, quando ela corrigiu o desvio de septo e aproveitou para modelar. Em 2021, veio a segunda rodada junto com um ajuste no queixo. Agora, Pabllo decidiu dar o toque final para alcançar o perfil que sempre sonhou.
Veja antes e depois das rinoplastias de Pabllo Vittar
Mas nem tudo foi perfeito, Pabllo abriu o coração em um vídeo recente e revelou que enquanto se recuperava, ela contou com a ajuda de um ficante que parecia ser o parceiro ideal. "Estava apaixonada", confessou a artista, que chegou a cogitar assumir o romance publicamente.
O balde de água fria veio quando a cantora descobriu que o rapaz estava aproveitando a proximidade para vazar fotos dela inchada e prints de conversas íntimas, sem papas na língua, Pabllo colocou um ponto final na história.