Pabllo Vittar mostra antes e depois da 3ª rinoplastia e resultado impressiona; veja fotos

Cantora, que já passou por outros procedimentos, exibe perfil mais fino e arrebitado

  • Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:11

Pabllo Vittar
Pabllo Vittar Crédito: Reprodução

Se tem alguém que não tem medo de mudar, esse alguém é a Pabllo Vittar, 32. Nesta semana ao mostrar os detalhes da sua terceira rinoplastia. Depois de um período reservado para garantir uma boa cicatrização, a cantora surgiu com o nariz visivelmente mais estreito e empinado, arrancando elogios dos fãs.

A cantora já havia realizado algumas cirurgias. A jornada começou lá em 2018, quando ela corrigiu o desvio de septo e aproveitou para modelar. Em 2021, veio a segunda rodada junto com um ajuste no queixo. Agora, Pabllo decidiu dar o toque final para alcançar o perfil que sempre sonhou.

Veja antes e depois das rinoplastias de Pabllo Vittar

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Pabllo Vittar tem fotos íntimas expostas por ex-affair e relata humilhação em rodas de amigos

Pabllo Vittar surpreende e aparece em clique ao lado da irmã gêmea no dia do aniversário

VÍDEO: Pabllo Vittar surpreende público ao se apresentar em show de R$ 5

Pabllo Vittar se joga na plateia durante show e cai no chão: 'Pulou do nada'

Pabllo Vittar dá tapa em fã após puxão de cabelo em show; veja vídeo

Mas nem tudo foi perfeito, Pabllo abriu o coração em um vídeo recente e revelou que enquanto se recuperava, ela contou com a ajuda de um ficante que parecia ser o parceiro ideal. "Estava apaixonada", confessou a artista, que chegou a cogitar assumir o romance publicamente.

O balde de água fria veio quando a cantora descobriu que o rapaz estava aproveitando a proximidade para vazar fotos dela inchada e prints de conversas íntimas, sem papas na língua, Pabllo colocou um ponto final na história.

Leia mais

Imagem - Gisele Bündchen explica por que abandonou dieta vegana e voltou a comer carne

Gisele Bündchen explica por que abandonou dieta vegana e voltou a comer carne

Imagem - Gracyanne Barbosa vira alvo de deboche após dizer que estava sendo confundida com Kim Kardashian

Gracyanne Barbosa vira alvo de deboche após dizer que estava sendo confundida com Kim Kardashian

Imagem - Final do BBB 26 movimenta Rio com chegada de ex-participantes e clima de reencontro

Final do BBB 26 movimenta Rio com chegada de ex-participantes e clima de reencontro

Tags:

Cirurgia Plástica Cirurgia Pabllo Vittar

Mais recentes

Imagem - Junior Lima rebate boatos sobre ser gay e dispara: 'Prefiro do que ser macho alfa'

Junior Lima rebate boatos sobre ser gay e dispara: 'Prefiro do que ser macho alfa'
Imagem - Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você

Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você
Imagem - Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos

Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos