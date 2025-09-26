Acesse sua conta
VÍDEO: Pabllo Vittar surpreende público ao se apresentar em show de R$ 5

Vídeo do início da carreira da cantora viralizou nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 17:08

Pabllo Vittar
Pabllo Vittar Crédito: Reprodução

Prepare-se para uma história que mal cabe na imaginação — e que está dando o que falar nas redes sociais. Um vídeo postado no Instagram mostra Pabllo Vittar fazendo um show surreal por apenas R$ 5. Sim, você leu certo: cinco reais!

