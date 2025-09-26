ENTENDA

VÍDEO: Pabllo Vittar surpreende público ao se apresentar em show de R$ 5

Vídeo do início da carreira da cantora viralizou nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 17:08

Pabllo Vittar Crédito: Reprodução

Prepare-se para uma história que mal cabe na imaginação — e que está dando o que falar nas redes sociais. Um vídeo postado no Instagram mostra Pabllo Vittar fazendo um show surreal por apenas R$ 5. Sim, você leu certo: cinco reais!

No trecho que viralizou, Pabllo aparece no palco entregando performance com toda energia, enquanto a plateia vibra. A situação, no mínimo curiosa, fez internautas repensarem: “Será que é pegadinha?” “É marketing?” “Ou é simplesmente um show baratíssimo?”

Nas redes, os comentários se multiplicam e o teor é quase sempre o mesmo: surpresa misturada com dúvida. “Show completo por cinco reais? É de graça praticamente!”, escreveu um seguidor. Outro completou: “Isso só pode ser viral — quem paga entrada assim em 2025?”

Até aqui, não há confirmação oficial de que o evento com ingresso tão baixo foi realmente remunerado desse jeito ou se houve algum patrocínio oculto. Pode haver, por exemplo, subsídios, parcerias, ou mesmo um momento promocional relâmpago — tudo isso alimenta as teorias.