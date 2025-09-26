VÍDEO: Pabllo Vittar surpreende público ao se apresentar em show de R$ 5

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 17:08
Prepare-se para uma história que mal cabe na imaginação — e que está dando o que falar nas redes sociais. Um vídeo postado no Instagram mostra Pabllo Vittar fazendo um show surreal por apenas R$ 5. Sim, você leu certo: cinco reais!
Pabllo Vittar
No trecho que viralizou, Pabllo aparece no palco entregando performance com toda energia, enquanto a plateia vibra. A situação, no mínimo curiosa, fez internautas repensarem: “Será que é pegadinha?” “É marketing?” “Ou é simplesmente um show baratíssimo?”
Nas redes, os comentários se multiplicam e o teor é quase sempre o mesmo: surpresa misturada com dúvida. “Show completo por cinco reais? É de graça praticamente!”, escreveu um seguidor. Outro completou: “Isso só pode ser viral — quem paga entrada assim em 2025?”
Até aqui, não há confirmação oficial de que o evento com ingresso tão baixo foi realmente remunerado desse jeito ou se houve algum patrocínio oculto. Pode haver, por exemplo, subsídios, parcerias, ou mesmo um momento promocional relâmpago — tudo isso alimenta as teorias.
Se for algo verdadeiro, esse acontecimento já entra pra lista de shows mais inusitados com valor simbólico na história da música nacional. E, claro, rende repercussão imediata — afinal, qual artista toparia subir em um palco inteiro por cinco reais e ainda sair ganhando visibilidade?