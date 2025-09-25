SURPREENDENTE

‘Nascimento virginal’: crocodilo fêmea gerou filhote sozinha; entenda caso raro

Filhotes tem cerca de 99,9% do DNA da crocodilo fêmea

Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 20:47

Caso raro nunca tinha acontecido com crocodilos Crédito: Reprodução | YouTube

Uma crocodilo fêmea chamou atenção após engravidar por conta própria. O animal gerou um feto cerca de 99,9% geneticamente idêntico a ela.

O caso foi identificado em um zoológico na Costa Rica. O fenômeno conhecido como “nascimento virginal” foi divulgado na revista acadêmica Biology Letters, publicada pela Royal Society.

O mesmo já tinha acontecido com outras espécies de pássaros, peixes e outros répteis, mas não com crocodilos. O ovo foi posto por uma fêmea de 18 anos da espécie crocodilo-americano no Parque Reptiliana em janeiro de 2018, mas o feto, apesar de completamente formado, estava natimorto, por isso, não eclodiu. A informação foi divulgada pela BBC.

A fêmea que foi obtida ainda com dois anos foi mantida separa de outros crocodilos durante toda a vida, por isso, a equipe científica do parque contatou o entomologista Warren Booth, que trabalha na Universidade Virginia Tech, nos Estados Unidos, que estuda nascimentos virginais. Os casos são conhecidos por partenogênese.