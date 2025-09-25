Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Nascimento virginal’: crocodilo fêmea gerou filhote sozinha; entenda caso raro

Filhotes tem cerca de 99,9% do DNA da crocodilo fêmea

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 20:47

Caso raro nunca tinha acontecido com crocodilos
Caso raro nunca tinha acontecido com crocodilos Crédito: Reprodução | YouTube

Uma crocodilo fêmea chamou atenção após engravidar por conta própria. O animal gerou um feto cerca de 99,9% geneticamente idêntico a ela.

Caso de crocodilo chamou atenção

Crocodilos por Reprodução | Freepik
Crocodilos por Reprodução | Freepik
Crocodilos por Reprodução | Freepik
Crocodilos por Reprodução | Freepik
1 de 4
Crocodilos por Reprodução | Freepik

Leia mais

Imagem - Como reconhecer os sintomas do diabetes em animais de estimação

Como reconhecer os sintomas do diabetes em animais de estimação

Imagem - Veja as causas e os sintomas da hipertrigliceridemia em animais

Veja as causas e os sintomas da hipertrigliceridemia em animais

Imagem - Os 9 grupos de animais invertebrados e suas principais características

Os 9 grupos de animais invertebrados e suas principais características

O caso foi identificado em um zoológico na Costa Rica. O fenômeno conhecido como “nascimento virginal” foi divulgado na revista acadêmica Biology Letters, publicada pela Royal Society.

O mesmo já tinha acontecido com outras espécies de pássaros, peixes e outros répteis, mas não com crocodilos. O ovo foi posto por uma fêmea de 18 anos da espécie crocodilo-americano no Parque Reptiliana em janeiro de 2018, mas o feto, apesar de completamente formado, estava natimorto, por isso, não eclodiu. A informação foi divulgada pela BBC.

A fêmea que foi obtida ainda com dois anos foi mantida separa de outros crocodilos durante toda a vida, por isso, a equipe científica do parque contatou o entomologista Warren Booth, que trabalha na Universidade Virginia Tech, nos Estados Unidos, que estuda nascimentos virginais. Os casos são conhecidos por partenogênese.

Booth analisou o feto e fez a descoberta de que ele era mais de 99,9% geneticamente idêntico à mãe, confirmando assim que não houve participação de um macho para geração do filhote.

Leia mais

Imagem - 6 exames indicados para avaliar sintomas fora do comum

6 exames indicados para avaliar sintomas fora do comum

Imagem - Saiba como reconhecer os sinais de alienação parental

Saiba como reconhecer os sinais de alienação parental

Imagem - 8 perguntas para medir o seu nível de estresse 

8 perguntas para medir o seu nível de estresse 

Mais recentes

Imagem - Enquete ‘A Fazenda 17’: Cenário indefinido revela participante mais rejeitada; confira parciais

Enquete ‘A Fazenda 17’: Cenário indefinido revela participante mais rejeitada; confira parciais
Imagem - Thais Carla retoma aulas de balé após perder mais de 50kg com cirurgia bariátrica

Thais Carla retoma aulas de balé após perder mais de 50kg com cirurgia bariátrica
Imagem - Antes de descobrir tumor, filho de Mileide e Safadão homenageou a mãe na coroação como rainha de bateria

Antes de descobrir tumor, filho de Mileide e Safadão homenageou a mãe na coroação como rainha de bateria

MAIS LIDAS

Imagem - Abertas inscrições para concurso do Ministério Público com vagas de nível médio e superior
01

Abertas inscrições para concurso do Ministério Público com vagas de nível médio e superior

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
02

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - Mistério sobre morte de jovem em motel continua após laudo inconclusivo
03

Mistério sobre morte de jovem em motel continua após laudo inconclusivo

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 40 vagas e salários de até R$ 13 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 40 vagas e salários de até R$ 13 mil