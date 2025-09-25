‘Nascimento virginal’: crocodilo fêmea gerou filhote sozinha; entenda caso raro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 20:47
Uma crocodilo fêmea chamou atenção após engravidar por conta própria. O animal gerou um feto cerca de 99,9% geneticamente idêntico a ela.
Caso de crocodilo chamou atenção
O caso foi identificado em um zoológico na Costa Rica. O fenômeno conhecido como “nascimento virginal” foi divulgado na revista acadêmica Biology Letters, publicada pela Royal Society.
O mesmo já tinha acontecido com outras espécies de pássaros, peixes e outros répteis, mas não com crocodilos. O ovo foi posto por uma fêmea de 18 anos da espécie crocodilo-americano no Parque Reptiliana em janeiro de 2018, mas o feto, apesar de completamente formado, estava natimorto, por isso, não eclodiu. A informação foi divulgada pela BBC.
A fêmea que foi obtida ainda com dois anos foi mantida separa de outros crocodilos durante toda a vida, por isso, a equipe científica do parque contatou o entomologista Warren Booth, que trabalha na Universidade Virginia Tech, nos Estados Unidos, que estuda nascimentos virginais. Os casos são conhecidos por partenogênese.
Booth analisou o feto e fez a descoberta de que ele era mais de 99,9% geneticamente idêntico à mãe, confirmando assim que não houve participação de um macho para geração do filhote.