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Final do BBB 26 movimenta Rio com chegada de ex-participantes e clima de reencontro

Eliminados da edição se concentram em hotel antes da decisão desta terça-feira (21), com Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena na disputa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 16:00

Ex-participantes do BBB 26 se encontram
Ex-participantes do BBB 26 se encontram Crédito: Reprodução

A poucas horas da grande final do BBB 26, o Rio de Janeiro começou a receber, nesta terça-feira (21), os ex-participantes da temporada. Eliminados ao longo do programa, eles desembarcaram na cidade e se reuniram em um hotel, onde permanecem concentrados até o início da decisão ao vivo.

O encontro virou momento de confraternização. Parte do elenco aproveitou a madrugada para rever colegas e colocar a conversa em dia após o confinamento. Entre os nomes presentes estão Alberto Cowboy, Brigido, Henri Castelli e Maxiane.

Ex-participantes do BBB 26 se encontram

Ex-participantes do BBB 26 se encontram por Reprodução
Ex-participantes do BBB 26 se encontram por Reprodução
Ex-participantes do BBB 26 se encontram por Reprodução
Ex-participantes do BBB 26 se encontram por Reprodução
Ex-participantes do BBB 26 se encontram por Reprodução
Ex-participantes do BBB 26 se encontram por Reprodução
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Ex-participantes do BBB 26 se encontram por Reprodução
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Ex-participantes do BBB 26 se encontram por Reprodução

Henri, que deixou o reality ainda na primeira semana por questões de saúde, celebrou o reencontro com os antigos companheiros de jogo. A movimentação também tem repercutido nas redes sociais, com registros dos bastidores da final.

A decisão do BBB 26 acontece na noite desta terça-feira (21) e vai definir o vencedor entre Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena.

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