Final do BBB 26 movimenta Rio com chegada de ex-participantes e clima de reencontro

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de abril de 2026 às 16:00
A poucas horas da grande final do BBB 26, o Rio de Janeiro começou a receber, nesta terça-feira (21), os ex-participantes da temporada. Eliminados ao longo do programa, eles desembarcaram na cidade e se reuniram em um hotel, onde permanecem concentrados até o início da decisão ao vivo.
O encontro virou momento de confraternização. Parte do elenco aproveitou a madrugada para rever colegas e colocar a conversa em dia após o confinamento. Entre os nomes presentes estão Alberto Cowboy, Brigido, Henri Castelli e Maxiane.
Ex-participantes do BBB 26 se encontram
Henri, que deixou o reality ainda na primeira semana por questões de saúde, celebrou o reencontro com os antigos companheiros de jogo. A movimentação também tem repercutido nas redes sociais, com registros dos bastidores da final.
A decisão do BBB 26 acontece na noite desta terça-feira (21) e vai definir o vencedor entre Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena.