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Jordana e Jonas trocam mensagens e marcam encontro fora do BBB 26: 'Os dois com vontade'

Ex-participantes trocam mensagens e planejam almoço após confinamento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 12:55

Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy Crédito: Reprodução/TV Globo

A ex-BBB Jordana Morais revelou que segue em contato com Jonas Sulzbach após o fim do reality e que os dois já têm um encontro combinado fora da casa. A informação foi divulgada nesta terça-feira (21), após participação da advogada no programa “Resenha BBB”.

Segundo Jordana, os dois vêm conversando por aplicativo e já acertaram um plano para se ver pessoalmente. A ideia é um almoço na casa dela, convite que, de acordo com a própria ex-sister, foi feito e aceito.

Jonas Sulzbach e Jordana se beijam no BBB 26

Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Marciele reage à aproximação de Jonas Sulzbach e Jordana no BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
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Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo

“O convite está feito e ele já aceitou”, contou durante a entrevista, ao confirmar o encontro.

Apesar da aproximação, Jordana explicou que os dois ainda não conseguiram se encontrar fora do programa. A distância entre as cidades onde vivem, ela em Brasília e ele em São Paulo, é um dos desafios para o início dessa nova fase.

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Mesmo assim, a advogada fez questão de elogiar o modelo. Segundo ela, Jonas é “um menino muito bacana, de coração bonito e muito educado”. Ao comentar o envolvimento entre os dois durante o reality, afirmou que a relação foi leve e natural.

“Foi legal e bem gostoso. Os dois estavam com vontade, são adultos, solteiros, livres e desimpedidos”, disse.

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