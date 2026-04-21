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Disney abandona linguagem neutra e causa polêmica ao voltar a usar 'senhoras e senhores' em parques

Vídeo mostra retorno de saudação tradicional no Magic Kingdom após adoção de linguagem neutra em 2021

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 12:45

Disney
Disney Crédito: Divulgação

Um vídeo divulgado nas redes sociais indica que o Walt Disney World voltou a usar a saudação “senhoras e senhores” em uma de suas atrações. A mudança acontece após a empresa ter adotado, em 2021, uma linguagem mais neutra com foco em inclusão.

O registro foi publicado por um perfil dedicado a parques temáticos e mostra o retorno da expressão no monotrilho do Magic Kingdom. A saudação havia sido substituída por mensagens como “boa noite, sonhadores de todas as idades”.

Veja fotos de celebridades nos parques da Disney

TaÍs Araújo e Lázaro Ramos na Disneyland, em Paris por Reprodução / Instagram
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Lore Improta abre álbum de fotos na Disney, em Paris: 'Meu presente de Dia das Crianças' por Reprodução/Instagram
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Marcus Buaiz e filho na Disney por Reprodução / Instagram
Marcus Buaiz e filho na Disney por Reprodução / Instagram
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TaÍs Araújo e Lázaro Ramos na Disneyland, em Paris por Reprodução / Instagram

Na época, a The Walt Disney Company afirmou que a mudança fazia parte de uma estratégia para tornar a experiência mais inclusiva, refletindo diferentes origens e vivências dos visitantes.

A possível retomada da expressão tradicional ocorre em meio a ajustes mais amplos nas políticas da empresa. Em 2025, a Disney já havia anunciado revisões em iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, com foco em diretrizes internas e resultados comerciais.

Até o momento, não houve posicionamento oficial detalhando a eventual mudança na comunicação dos parques.

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