Disney abandona linguagem neutra e causa polêmica ao voltar a usar 'senhoras e senhores' em parques

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de abril de 2026 às 12:45
Um vídeo divulgado nas redes sociais indica que o Walt Disney World voltou a usar a saudação “senhoras e senhores” em uma de suas atrações. A mudança acontece após a empresa ter adotado, em 2021, uma linguagem mais neutra com foco em inclusão.
O registro foi publicado por um perfil dedicado a parques temáticos e mostra o retorno da expressão no monotrilho do Magic Kingdom. A saudação havia sido substituída por mensagens como “boa noite, sonhadores de todas as idades”.
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Na época, a The Walt Disney Company afirmou que a mudança fazia parte de uma estratégia para tornar a experiência mais inclusiva, refletindo diferentes origens e vivências dos visitantes.
A possível retomada da expressão tradicional ocorre em meio a ajustes mais amplos nas políticas da empresa. Em 2025, a Disney já havia anunciado revisões em iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, com foco em diretrizes internas e resultados comerciais.
Até o momento, não houve posicionamento oficial detalhando a eventual mudança na comunicação dos parques.