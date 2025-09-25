Acesse sua conta
Como assim?! Dublador da Disney revela que Pateta não é um cachorro, como muitos pensam

Bill Farmer, voz oficial do Pateta desde 1987, explica que o personagem também não é uma vaca, como muitos pensam

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11:26

Pateta
Pateta Crédito: Divulgação

Um dos maiores mistérios das animações da Disney voltou a circular entre fãs: afinal, o que é o Pateta? O próprio dublador original do personagem em inglês, Bill Farmer, revelou em entrevista que o amigo do Mickey não é um cachorro, ao contrário do que muitos acreditavam desde a infância.

A confusão sobre a identidade de Pateta sempre intrigou o público, especialmente pelo fato de ele conviver com Pluto, que é claramente representado como um cachorro. Em entrevista ao Yahoo, Bill Farmer, que empresta sua voz ao personagem desde 1987, afirmou que não há uma classificação precisa para ele.

“Pluto é um cachorro, mas o Pateta parece estar na família canina da mesma forma que um lobo também está na família canina, mas não é um cachorro”, disse o dublador. Em tom de brincadeira, Farmer chegou a criar uma definição própria: “Acho que Canis goofus é o termo técnico latino para o que Pateta é. Ele é só o Pateta”.

Ao longo da história, teorias curiosas surgiram sobre suas origens. Uma delas sugere que ele teria sido inspirado em uma vaca, especialmente porque, em algumas aventuras, chegou a se apaixonar por uma personagem bovina. Outra versão ainda mais improvável aponta que ele teria sido pensado como uma vaca Aberdeen-Angus com raízes egípcias.

O que se sabe é que, em sua primeira aparição, em 1932, Pateta foi batizado como Dippy Dawg. O termo “dawg”, uma gíria derivada da palavra “dog”, pode significar “cachorrão” ou até “malandro”, reforçando a ideia de que o personagem sempre esteve mais ligado a uma caricatura de comportamento do que a uma espécie animal definida.

No fim, a conclusão do próprio Bill Farmer resume a questão: Pateta não é um cachorro, nem precisa ser classificado de forma rígida. Ele é apenas o Pateta, um dos personagens mais queridos e emblemáticos da Disney.

Disney Pateta

