Samba, declaração de amor e vestido sexy: como foi o festão de 44 anos de Paolla Oliveira

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de abril de 2026 às 12:49
A atriz Paolla Oliveira publicou, nesta terça-feira (21), fotos da comemoração de seu aniversário de 44 anos, realizada no domingo (19), em clima de festa e cercada de amigos.
Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, a artista aparece celebrando ao lado de convidados em um evento marcado por música e samba. Na legenda, destacou a emoção do momento. “Ainda em êxtase com tanto amor e alegria compartilhados”, escreveu. Um detalhe que chamou atenção foi o bolo da atriz, com declarações de amor dos amigos.
Paolla Oliveira
Apesar de ter completado idade nova no último dia 14 de abril, a comemoração foi organizada dias depois. Para a ocasião, Paolla escolheu um look com transparência e pedrarias.
Entre os presentes estavam nomes conhecidos como Viviane Araújo, Milton Cunha, David Brazil e Taty do Grande Rio, que participaram da celebração e interagiram nas redes sociais com mensagens de carinho.