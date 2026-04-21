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Samba, declaração de amor e vestido sexy: como foi o festão de 44 anos de Paolla Oliveira

Atriz compartilha registros da comemoração com amigos e fala sobre momento de alegria

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 12:49

Paolla Oliveira
Paolla Oliveira Crédito: Rperodução

A atriz Paolla Oliveira publicou, nesta terça-feira (21), fotos da comemoração de seu aniversário de 44 anos, realizada no domingo (19), em clima de festa e cercada de amigos.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, a artista aparece celebrando ao lado de convidados em um evento marcado por música e samba. Na legenda, destacou a emoção do momento. “Ainda em êxtase com tanto amor e alegria compartilhados”, escreveu. Um detalhe que chamou atenção foi o bolo da atriz, com declarações de amor dos amigos.

Paolla Oliveira

Paolla Oliveira por Reprodução
Paolla Oliveira por Reprodução
Paolla Oliveira por Reprodução
Paolla Oliveira por Reprodução
Paolla Oliveira por Reprodução
Paolla Oliveira por Reprodução
Paolla Oliveira por Reprodução
Paolla Oliveira por Reprodução
Paolla Oliveira por Reprodução
Paolla Oliveira por Reprodução
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Paolla Oliveira por Reprodução

Apesar de ter completado idade nova no último dia 14 de abril, a comemoração foi organizada dias depois. Para a ocasião, Paolla escolheu um look com transparência e pedrarias.

Entre os presentes estavam nomes conhecidos como Viviane Araújo, Milton Cunha, David Brazil e Taty do Grande Rio, que participaram da celebração e interagiram nas redes sociais com mensagens de carinho.

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