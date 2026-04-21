Colete de sobrevivente do Titanic é leiloado por R$ 4,5 milhões e vira peça histórica

Objeto usado por passageira em 1912 supera estimativa e é arrematado por comprador dos EUA

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 12:46

Colete de sobrevivente do Titanic é leiloado por R$ 4,5 milhões; veja a peça Crédito: Henry Aldridge Ltda/Divulgação

Um colete salva-vidas ligado ao naufrágio do RMS Titanic foi vendido por cerca de R$ 4,5 milhões em um leilão realizado neste sábado (18), na Inglaterra. A peça pertenceu à sobrevivente Laura Mabel Francatelli e foi adquirida por um comprador dos Estados Unidos, que não teve a identidade divulgada.

O item foi leiloado pela Henry Aldridge & Son, no condado de Wiltshire, e alcançou 670 mil libras, valor acima da estimativa inicial, que variava entre 250 mil e 350 mil libras.

Segundo os organizadores, trata-se do único colete salva-vidas de um sobrevivente do Titanic já oferecido em leilão. A peça possui bolsos de lona preenchidos com cortiça, alças laterais e inscrições do fabricante, além de marcações como “Front” e “Inside Back”.

O colete também carrega assinaturas de oito sobreviventes do bote número 1, incluindo a própria Francatelli, além de tripulantes que estavam na embarcação de resgate. O conjunto inclui ainda uma fotografia da época e uma carta escrita pela passageira relatando o naufrágio.

A peça permaneceu por décadas com a família da sobrevivente antes de ser adquirida por um colecionador privado, que a exibiu em museus na Europa e nos Estados Unidos, incluindo o Titanic Belfast.

O leilão ocorre na semana em que se relembra a tragédia do Titanic, ocorrida em 14 de abril de 1912, quando o navio colidiu com um iceberg no Atlântico Norte, deixando cerca de 1.500 mortos.

