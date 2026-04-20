Gafe! Perfil internacional erra e coloca Bruna Marquezine como esposa de Neymar em post

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:09
Um perfil internacional de futebol virou assunto nas redes sociais após cometer um erro envolvendo a vida pessoal de Neymar. A página The Footyunit publicou um conteúdo com grandes nomes do esporte ao lado de suas companheiras, mas confundiu as ex e atuais do brasileiro.
Na postagem, que reúne jogadores como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, Neymar aparece ao lado de Bruna Marquezine. O detalhe é que a imagem é antiga, da época em que os dois ainda mantinham um relacionamento, encerrado em 2018.
Bruna Biancardi, Neymar, Mavie e Mel
Atualmente, o jogador se relaciona com Bruna Biancardi, com quem tem filhos. Já Marquezine vive um namoro com o cantor Shawn Mendes.
O erro não passou despercebido e gerou uma série de comentários. “Meu Deus, colocaram a Bruna errada pro Neymar (risos)”, escreveu uma usuária. “A que ele realmente queria que fosse”, brincou outra. “Pra ele deve ser a certa”, comentou um terceiro.