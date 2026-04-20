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Gafe! Perfil internacional erra e coloca Bruna Marquezine como esposa de Neymar em post

Conta com mais de 600 mil seguidores usou foto antiga do jogador com atriz no lugar de Bruna Biancardi

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:09

Bruna Marquezine e Neymar
Bruna Marquezine e Neymar Crédito: YouTube / Instagram

Um perfil internacional de futebol virou assunto nas redes sociais após cometer um erro envolvendo a vida pessoal de Neymar. A página The Footyunit publicou um conteúdo com grandes nomes do esporte ao lado de suas companheiras, mas confundiu as ex e atuais do brasileiro.

Na postagem, que reúne jogadores como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, Neymar aparece ao lado de Bruna Marquezine. O detalhe é que a imagem é antiga, da época em que os dois ainda mantinham um relacionamento, encerrado em 2018.

Bruna Biancardi, Neymar, Mavie e Mel

Neymar, Mavie, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Carnaval das filhas de Neymar por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Neymar e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
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Neymar, Mavie, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia

Atualmente, o jogador se relaciona com Bruna Biancardi, com quem tem filhos. Já Marquezine vive um namoro com o cantor Shawn Mendes.

O erro não passou despercebido e gerou uma série de comentários. “Meu Deus, colocaram a Bruna errada pro Neymar (risos)”, escreveu uma usuária. “A que ele realmente queria que fosse”, brincou outra. “Pra ele deve ser a certa”, comentou um terceiro.

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