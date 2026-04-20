MICO DO ANO

Gafe! Perfil internacional erra e coloca Bruna Marquezine como esposa de Neymar em post

Conta com mais de 600 mil seguidores usou foto antiga do jogador com atriz no lugar de Bruna Biancardi

Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:09

Bruna Marquezine e Neymar Crédito: YouTube / Instagram

Um perfil internacional de futebol virou assunto nas redes sociais após cometer um erro envolvendo a vida pessoal de Neymar. A página The Footyunit publicou um conteúdo com grandes nomes do esporte ao lado de suas companheiras, mas confundiu as ex e atuais do brasileiro.

Na postagem, que reúne jogadores como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, Neymar aparece ao lado de Bruna Marquezine. O detalhe é que a imagem é antiga, da época em que os dois ainda mantinham um relacionamento, encerrado em 2018.

Bruna Biancardi, Neymar, Mavie e Mel 1 de 13

Atualmente, o jogador se relaciona com Bruna Biancardi, com quem tem filhos. Já Marquezine vive um namoro com o cantor Shawn Mendes.