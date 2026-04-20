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Repórter do SBT é surpreendido com declaração de amor ao vivo e reage: 'Sou hétero'

Jornalista da TV Tambaú é abordado durante entrada ao vivo e momento repercute nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:15

Verinho
Verinho Crédito: Reprodução

O repórter Verinho viveu uma situação inesperada durante uma entrada ao vivo em um telejornal da TV Tambaú, em João Pessoa. Enquanto realizava uma reportagem, ele foi surpreendido por uma declaração de amor feita por um homem que pediu espaço para falar.

Durante a transmissão, o jornalista apresentou o entrevistado, identificado como Júnior, que inicialmente disse querer fazer um apelo. No entanto, a fala tomou outro rumo. “Na verdade, eu vim aqui, não pra fazer um apelo, mas pra dizer que eu gosto muito de você, é uma declaração né? Eu acho você um coroa muito bonita, simpático! É isso”, afirmou.

Surpreso, Verinho respondeu ao vivo. “Eu lhe agradeço muito, mas eu sou hétero, não tenho nada contra, eu lhe peço desculpas, obrigado pelo elogio. Você me pedindo pra falar isso aí?”, disse.

O homem ainda insistiu de forma leve. “Eu também não tenho nada contra não, eu admiro muito o seu trabalho e quem sabe eu tenho uma chance”, completou.

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O momento rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com comentários divididos entre surpresa e elogios à postura respeitosa do repórter diante da situação inusitada.

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