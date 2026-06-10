Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Coração Acelerado: João Raul convida Naiane para morar em sua mansão nesta quarta (10 de junho)

Casais tomam decisões importantes no capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de junho de 2026 às 06:30

Naiane e João Raul em Coração Acelerado
Naiane e João Raul em Coração Acelerado Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (10), João Raul (Filipe Bragança) convida Naiane (Isabelle Drummond) para morar em sua mansão, mas se incomoda quando a patricinha finge estar junto com ele em uma festa.

Ainda no capítulo, Eduarda (Gabz) sofre com seus sentimentos por Leandro (David Junior). Ronei (Thomás Aquino) decide que Eduarda viajará só com Leandro, a fim de poupar Agrado, que está com o pé machucado.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Rosinha (Yrla Braga) pede demissão para João Raul e passa a trabalhar com Agrado e Eduarda. Ronei ainda se declara para Zilá (Leandra Leal) e afirma que não quer perdê-la. Palhares (Gabriel Godoy) e Cinara (Ramille) ficam juntos novamente.

Janete (Leticia Spiller) ajuda Alaorzinho (Daniel de Oliveira). Malvino (Guito) agrada Agenor (Cláudio Mendes), e Laurinha (Kamila Amorim) aprova. Walmir (Antonio Calloni) garante a Alaor (Marcos Caruso) que sabe se cuidar.

Cláudio (Alexandre David) comenta com João Raul sua preocupação com Walmir. Orientado por Ronei, João Raul convida Naiane para morar em sua mansão.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

Tags:

Coração Acelerado

Mais recentes

Imagem - Bella Longuinho relata agressão, anuncia fim do namoro e faz alerta: 'Não aceitem nenhum pedido de desculpa'

Bella Longuinho relata agressão, anuncia fim do namoro e faz alerta: 'Não aceitem nenhum pedido de desculpa'
Imagem - Exposição no Museu de Arte da Bahia ganha visitas guiadas e contação de histórias gratuitas

Exposição no Museu de Arte da Bahia ganha visitas guiadas e contação de histórias gratuitas
Imagem - Anitta faz piada com 'tigrinho' em viagem para a Copa do Mundo e web vê alfinetada para Virginia Fonseca

Anitta faz piada com 'tigrinho' em viagem para a Copa do Mundo e web vê alfinetada para Virginia Fonseca