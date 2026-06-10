NOVELA DAS 7

Coração Acelerado: João Raul convida Naiane para morar em sua mansão nesta quarta (10 de junho)

Casais tomam decisões importantes no capítulo de hoje

Felipe Sena

Publicado em 10 de junho de 2026 às 06:30

Naiane e João Raul em Coração Acelerado Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (10), João Raul (Filipe Bragança) convida Naiane (Isabelle Drummond) para morar em sua mansão, mas se incomoda quando a patricinha finge estar junto com ele em uma festa.

Ainda no capítulo, Eduarda (Gabz) sofre com seus sentimentos por Leandro (David Junior). Ronei (Thomás Aquino) decide que Eduarda viajará só com Leandro, a fim de poupar Agrado, que está com o pé machucado.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Rosinha (Yrla Braga) pede demissão para João Raul e passa a trabalhar com Agrado e Eduarda. Ronei ainda se declara para Zilá (Leandra Leal) e afirma que não quer perdê-la. Palhares (Gabriel Godoy) e Cinara (Ramille) ficam juntos novamente.

Janete (Leticia Spiller) ajuda Alaorzinho (Daniel de Oliveira). Malvino (Guito) agrada Agenor (Cláudio Mendes), e Laurinha (Kamila Amorim) aprova. Walmir (Antonio Calloni) garante a Alaor (Marcos Caruso) que sabe se cuidar.

Cláudio (Alexandre David) comenta com João Raul sua preocupação com Walmir. Orientado por Ronei, João Raul convida Naiane para morar em sua mansão.