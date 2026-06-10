SAIBA HISTÓRIA

Bilionário brasileiro que controla Burger King leva vida discreta na Suíça e se dedica a ajudar quem precisa

Carlos Alberto da Veiga Sicupira foi responsável por trazer organização sem fins lucrativos para o Brasil

Felipe Sena

Publicado em 10 de junho de 2026 às 07:30

Carlos Alberto da Veiga Sicupira tem importante atuação em projetos sociais Crédito: Reprodução

Conhecido como Beto Sicupira, o empresário Carlos Alberto da Veiga Sicupira está no 6ª lugar como homem mais rico do Brasil hoje, com uma fortuna R$ 39,1 bilhões. A origem de seu patrimônio vem da AB InBev, maior cervejaria do mundo e do 3G Capital, fundo de private equity responsável pelo controle de marcas de fast food Burger King e Popeyes.

O empresário atua majoritariamente como investidor internacional e divide sua rotina entre Brasil e sua residência fixa em St. Gallen, na Suíça, um dos principais polos para a elite financeira global.

Carlos Alberto da Veiga Sicupira 1 de 4

Mesmo em meio a crise envolvendo empresas do portfólio tradicional como a reestruturação das lojas Americanas, da qual foi presidente do conselho, seu patrimônio continua multibilionário graças à solidez de participações em gigantes globais como a AB Inbev.

O empresário também tem forte e ativa atuação na filantropia brasileira. Suas iniciativas concentram-se sobretudo em investimentos sociais focados na melhoria da gestão pública e no fomento à educação e ao empreendedorismo.

Criada em 2000 por sua família, a Fundação Brava direciona recursos para tornar a gestão pública mais eficiente e apoiar projetos de organizações não governamentais (ONGs). Já a Fundação Estudar é focada em educação, e é voltada para a formação de jovens líderes, além de oferecer bolsas de estudo no Brasil e no exterior.