FORTUNA

Super-ricos: saiba quem são os maiores bilionários brasileiros da lista da Forbes

Lista inclui nomes como Eduardo Saverin, Jorge Paulo Lemann e Vicky Sarfati Safra

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 18:03

Eduardo Saverin Crédito: Divulgação

Anualmente, a revista Forbes divulga os nomes dos detentores da maiores fortunas do mundo. Nesta quinta-feira (28), a edição de 2025 teve 10 nomes elencados com as maiores fortunas do Brasil. A lista inclui nomes como Eduardo Saverin, Jorge Paulo Lemann e Vicky Sarfati Safra. Os empresários atuam em diferentes ramos: tecnologia, finanças, bebidas, investimentos e outros.

Veja quem são os maiores bilionários do país:

1 - Em primeiro lugar está o empresário Eduardo Saverin, de 43 anos, acionista da Meta e um dos fundadores do Facebook. Ele possui uma fortuna avaliada em R$ 227 bilhões.

2 - Em segundo lugar, está Vicky Sarfati Safra e Família, com um acumulado de R$ 120,5 bilhões. Aos 73 anos, Vicky atua no ramo das finanças e herdou metade da fortuna do marido Joseph Safra, com sua morte em 2020.

3 - O acionista principal cervejeira AB Inbev, Jorge Paulo Lemann, ficou na terceira posição, mesma colocação em que estava em 2023. Sua fortuna está avaliada em R$ 88 bilhões, advinda também de suas ações em marcas multinacionais como Restaurant Brands International, dona do Burger King e Tim Hortons, a empresa nacional São Carlos Empreendimentos, e a 3G Capital.

4 - O quarto lugar ficou com André Santos Esteves, de 57 anos, principal acionista do BTG Pactual. O empresário atingiu a marca de R$ 51 bilhões e ingressou na listagem dos bilionários brasileiros desde 2005.

5 - Em quinto lugar, está Fernando Roberto Moreira Salles, que aos 79 anos acumula R$ 40,2 bilhões. A fortuna advém do ramo das finanças e mineração. Fernando é filho do banqueiro Walther Moreira Salles e se tornou acionista do Itaú Unibanco, além da sua família ser detentora da líder na produção de nióbio no país, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM).

6 - Em sexto lugar está mais um acionista dos grupos AB Inbev e 3G Capital, Carlos Alberto da Veiga Sicupira. Aos 77 anos, Carlos acumula R$ 39,1 bilhões e também tinha participação na Kraft Heinz, mas as ações foram vendidas.

7 - O sétimo lugar ficou com Pedro Moreira Salles e seus R$ 38 bilhões. O empresário de 65 anos, do ramo das finanças é acionista do Itaú Unibanco e co-presidente do Conselho de Administração do banco. Também tem ações na CBMM.

8 - Miguel Gellert Krigsner, aos 75 anos, ficou em oitavo lugar na lista do maiores bilionários, com fortuna de R$ 34,2 bilhões. Krigsner atua no ramo de cosméticos, sendo o fundador O Boticário e de outras marcas controladas pelo grupo como Eudora e Quem Disse Berenice. Ele também tem participação em empresas populares de São Paulo como Pirajá, Lanchonete da Cidade e Bráz Pizzaria, da Cia. Tradicional de Comércio.

9 - Mais um acionista do 3G Capital aparece na lista, na nona posição. Alexandre Behring da Costa, de 58 anos, possui uma fortuna avaliada em R$ 31 bilhões, que advém, ainda, de lucros da Restaurant Brands International.