CULTURA E LUXO

Bilionário brasileiro é herdeiro do banco Itaú, mas prefere viver da cultura e é poeta

Fernando Roberto Moreira Salles é sócio de editora de livros e já lançou alguns títulos

Felipe Sena

Publicado em 6 de maio de 2026 às 22:13

Fernando Moreira Salles Crédito: Reprodução

Fernando Roberto Moreira Salles desponta hoje como o 5 homem mais rico do Brasil, de acordo com a revista Forbes, com uma fortuna de R$ 40,2 bilhões. Nascido em 1947, Fernando Moreira Salles é um dos principais acionistas do Itaú Unibanco e da mineradora CBMM, líderes no nióbio.

Fernando é um dos principais herdeiros da família Moreira Salles, uma das mais ricas do Brasil. Ele é filho do banqueiro Walther Moreira Salles, fundador do Unibanco.

Fernando Moreira Salles 1 de 5

Apesar de ser um dos acionistas de um dos principais bancos do Brasil, Fernando também vive da cultura. O empresário é sócio da editora Companhia das Letras. Ele é poeta e editor, tendo publicado obras como “Habite-se” (2005) e “A Chave do Mar” (2011) pela própria editora.

Além disso, foi diretor do Instituto Moreira Salles e editor de revista, conectando o grupo familiar à produção cultural brasileira.

A família de Walther é um dos mais importantes no setor cultural do país. Seu filho Walter Salles foi diretor, produtor e roteirista no filme “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Globo de Ouro e do Oscar, marcando seu retorno ao cinema brasileiro com uma abordagem íntima e baseada na memória pessoal.

Fernando e os irmãos Crédito: Reprodução

Ele transformou o livro de Marcelo Rubens Paiva em um retrato da luta de Eunice Paiva contra a ditadura, unindo rigor histórico a uma narrativa afetuosa de uma família brasileira.