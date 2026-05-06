CINEMA

Quanto custou ‘O Diabo Veste Prada 2’ e quanto o elenco recebeu para retornar aos papéis icônicos

Sequência da Disney teve orçamento bilionário e pagou cachês milionários para reunir Meryl Streep, Anne Hathaway e elenco original

Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2026 às 21:35

Disney desembolsou centenas de milhões para reunir o elenco original de ‘O Diabo Veste Prada 2’ Crédito: Divulgação

Vinte anos após o sucesso do primeiro filme, O Diabo Veste Prada 2 chegou aos cinemas com um investimento muito maior da Disney para trazer de volta um dos elencos mais icônicos dos anos 2000. A sequência custou cerca de US$ 100 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 503 milhões, segundo informações divulgadas pela Variety.

O valor representa um salto expressivo em comparação ao longa original, lançado em 2006, que teve orçamento de US$ 40 milhões, cerca de R$ 201 milhões na cotação atual. Na época, o projeto era tratado pelos estúdios como uma comédia voltada ao público feminino, o que reduziu os investimentos iniciais. Hoje, porém, a franquia se consolidou como um fenômeno da cultura pop e ganhou status de clássico do cinema.

Grande parte do novo orçamento foi destinada ao retorno do elenco principal. Segundo estimativas da indústria, os cachês milionários pagos para reunir os protagonistas ajudaram a elevar os custos da produção.

Confira quanto cada estrela recebeu:

Meryl Streep: entre US$ 10 milhões e US$ 15 milhões, cerca de R$ 50 milhões a R$ 75 milhões

Emily Blunt: entre US$ 8 milhões e US$ 12 milhões, aproximadamente R$ 40 milhões a R$ 60 milhões

Anne Hathaway: entre US$ 7 milhões e US$ 10 milhões, algo entre R$ 35 milhões e R$ 50 milhões

O Diabo Veste Prada 2 1 de 5

Stanley Tucci: entre US$ 2 milhões e US$ 4 milhões, cerca de R$ 10 milhões a R$ 20 milhões

Lady Gaga: aproximadamente US$ 2,5 milhões, equivalente a R$ 12,5 milhões

Durante entrevista ao programa Today, Meryl Streep revelou que já havia negociado duro no primeiro filme ao perceber o potencial comercial da personagem Miranda Priestly. A atriz contou que recusou a proposta inicial do estúdio por considerar o valor baixo e conseguiu dobrar o cachê após a negociação.

Na nova trama, Andy Sachs retorna à revista Runway em meio à crise do jornalismo impresso e ao impacto da inteligência artificial no mercado editorial. Miranda Priestly tenta salvar a publicação com ajuda de Emily, agora executiva de uma marca de luxo.