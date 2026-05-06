NOVOS PLANOS

Após pausa nas novelas, Taís Araújo define novo rumo da carreira e toma decisão sobre futuro na TV

Atriz decidiu pausar trabalhos no audiovisual após protagonizar Vale Tudo e vai focar integralmente no teatro

Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2026 às 20:45

Taís Araújo decide pausar novelas e priorizar carreira nos palcos após sucesso em ‘Vale Tudo’ Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de encerrar mais um trabalho de destaque na televisão com Vale Tudo, Taís Araújo decidiu mudar os rumos da carreira e já definiu qual será seu foco nos próximos meses. A atriz revelou que pretende ficar longe das novelas e de produções audiovisuais em 2026 para se dedicar totalmente ao teatro.

Em entrevista ao UOL, Taís contou que o momento atual representa uma necessidade pessoal de retorno aos palcos, espaço do qual se afastou nos últimos anos por conta da rotina intensa na TV. Atualmente, ela está em cartaz com o espetáculo solo Mudando de Pele e deve seguir em temporada entre Rio de Janeiro e São Paulo.

“O plano este ano é só teatro… Acabo aqui [no Rio] e vou para São Paulo. Só mudaria se surgisse alguma coisa que me arrebate”, afirmou a atriz.

Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos 1 de 30

Segundo Taís, a decisão também surgiu da dificuldade em conciliar novelas e peças teatrais ao mesmo tempo. A artista relembrou que sua última experiência prolongada nos palcos foi com O Topo da Montanha, espetáculo estrelado ao lado de Lázaro Ramos, que ficou cinco anos em cartaz.

“A última peça que eu fiz foi O Topo da Montanha. Então eu estava com muita necessidade de voltar”, explicou.

A atriz também revelou que pensou em retomar a montagem com Lázaro, mas as agendas incompatíveis acabaram inviabilizando o projeto neste momento. Por isso, decidiu apostar em uma peça solo, que oferece mais autonomia na condução da carreira e da rotina profissional.

“A escolha de um solo é porque eu precisava do Lázaro para fazer O Topo da Montanha”, contou. “Eu falei: ‘Eu preciso realmente não depender de ninguém assim’”, completou.