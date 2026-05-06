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‘Se Eu Fosse Você 3’ ganha trailer com nova troca de corpos e reforço no elenco

Continuação traz Tony Ramos e Glória Pires de volta, agora ao lado de Cléo Pires e Rafael Infante

Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2026 às 19:00

Tony Ramos e Glória Pires retornam em ‘Se Eu Fosse Você 3’, agora com nova geração no centro da história Crédito: Eny Miranda/Divulgação

A comédia Se Eu Fosse Você 3 teve o primeiro trailer divulgado nesta quarta-feira (6) e antecipa mais uma reviravolta na história do casal Cláudio e Helena. Interpretados novamente por Tony Ramos e Glória Pires, os personagens voltam a enfrentar uma troca de corpos — elemento central da franquia.

Desta vez, a trama expande o universo da história e inclui a nova geração. Bia, filha do casal, vivida por Cléo Pires, aparece casada com Aquiles, personagem de Rafael Infante. Enquanto Cláudio e Helena encaram uma fase diferente da vida a dois, o casal mais jovem lida com pressões do cotidiano e incertezas sobre o futuro.

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