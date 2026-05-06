‘Se Eu Fosse Você 3’ ganha trailer com nova troca de corpos e reforço no elenco

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Heider Sacramento
Publicado em 6 de maio de 2026 às 19:00
A comédia Se Eu Fosse Você 3 teve o primeiro trailer divulgado nesta quarta-feira (6) e antecipa mais uma reviravolta na história do casal Cláudio e Helena. Interpretados novamente por Tony Ramos e Glória Pires, os personagens voltam a enfrentar uma troca de corpos — elemento central da franquia.
Desta vez, a trama expande o universo da história e inclui a nova geração. Bia, filha do casal, vivida por Cléo Pires, aparece casada com Aquiles, personagem de Rafael Infante. Enquanto Cláudio e Helena encaram uma fase diferente da vida a dois, o casal mais jovem lida com pressões do cotidiano e incertezas sobre o futuro.
Se Eu Fosse Você 3
A continuação chega quase duas décadas após o segundo filme, lançado em 2009, e aposta na mistura de situações familiares com humor baseado em identidade e convivência. O trailer sugere que as trocas de corpos não ficarão restritas ao casal original, ampliando o caos e as situações inusitadas entre as duas gerações.