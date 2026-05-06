TAROT & SIGNOS

Onda de sorte: carta sugere amor, beleza e criatividade para 3 signos nesta quarta (6)

Energia do dia favorece encontros, conexões afetivas e avanços em projetos pessoais

Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A quarta-feira (6) chega com uma mudança de clima perceptível, mais leve, mais sensível e com espaço para conexões que fazem sentido. A energia que guia o dia vem de A Imperatriz, carta associada à expansão, ao cuidado e ao prazer, colocando Câncer, Libra e Peixes em sintonia com tudo o que envolve afeto, criatividade e construção emocional.

Na prática, isso aparece em encontros que fluem melhor, conversas que se aprofundam e situações que ganham um tom mais acolhedor. Relações podem se fortalecer, reconciliações tendem a acontecer com mais naturalidade e até pequenos gestos passam a ter mais significado. Para quem vinha esperando um sinal no campo amoroso, o dia cria um cenário mais aberto.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

A carta também aponta avanço em projetos pessoais, especialmente aqueles que estavam sendo desenvolvidos com calma e dedicação. Ideias ligadas à estética, arte, comunicação e bem-estar ganham força, com possibilidade de retorno positivo ou reconhecimento.