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Noiva de Cristiano Ronaldo vai ao Met Gala com terço de R$ 40 milhões

Georgina Rodríguez homenageou Nossa Senhora de Fátima com look assinado por Ludovic de Saint Sernin e joia personalizada

Kamila Macedo

Publicado em 6 de maio de 2026 às 21:13

Georgina Rodríguez compareceu ao Met Gala inspirada na Virgem Fátima Crédito: Reprodução/Instagram

Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo, marcou presença no tapete vermelho do Met Gala 2026, realizado na última segunda-feira (4), no Metropolitan Museum of Art (The Met), em Nova York. A modelo e influenciadora atraiu olhares ao utilizar um figurino em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, assinado pelo estilista Ludovic de Saint Sernin.

Devota da santa, Georgina detalhou a inspiração para a composição nas redes sociais: "Este look é inspirado na minha devoção à Virgem de Fátima. A suavidade da figura e os tons de azul claro que definem a sua imagem tornaram-se a base da peça, traduzindo a espiritualidade em alta-costura".

Trajando um vestido em tons claros e um véu de tule com flores rendadas feitas à mão cobrindo o rosto, a modelo chamou a atenção pela joia que carregava: um terço de diamantes e pérolas, personalizado com os nomes de seus filhos e de Cristiano Ronaldo.

"O terço amplia a narrativa do look, onde a fé pessoal e o trabalho artesanal excepcional se encontram", complementou a influenciadora na legenda.

O valor do acessório impressiona. De acordo com o jornal português A Bola, o terço é avaliado em 7 milhões de euros, o que corresponde a cerca de R$ 40,5 milhões na cotação atual.

Georgina Rodríguez é mãe biológica de duas filhas com o jogador: Alana Martina, nascida em 2017, e Bella Esmeralda, de 2022. No entanto, ela declara considerar-se mãe das cinco crianças do craque, incluindo os enteados Mateo, Eva e Cristiano Jr.