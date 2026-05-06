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Virginia Fonseca revela se irá à festa de 15 anos de Maria Sophia, neta de Leonardo

Celebração acontece na noite desta quarta-feira (6), em Piracicaba, interior de São Paulo

Kamila Macedo

Publicado em 6 de maio de 2026 às 19:03

Maria Sophia é sobrinha de Zé Felipe, ex-marido de Virgínia Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca revelou, nesta quarta-feira (6), se comparecerá à festa de 15 anos de Maria Sophia, sobrinha de seu marido, Zé Felipe. Tanto Thais Gebelein, mãe da aniversariante, quanto a própria Maria Sophia já haviam confirmado, ao serem questionadas por internautas, que a influenciadora recebeu o convite para a celebração.

A empresária, mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, conversou com jornalistas e, ao ser indagada sobre sua presença, afirmou que não poderá comparecer devido a compromissos de trabalho que exigem sua permanência na cidade de São Paulo.

“Não vou, não vou conseguir, tenho compromisso em São Paulo”, declarou Virginia.

A festa da filha de Pedro Leonardo, primogênito do cantor Leonardo, acontece na noite desta quarta-feira (6), em Piracicaba, no interior de São Paulo. De acordo com informações do Gshow, o evento será realizado na Fazenda A Querência, do grupo Di Terra.