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Virginia Fonseca revela se irá à festa de 15 anos de Maria Sophia, neta de Leonardo

Celebração acontece na noite desta quarta-feira (6), em Piracicaba, interior de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 6 de maio de 2026 às 19:03

Maria Sophia é sobrinha de Zé Felipe, ex-marido de Virgínia
Maria Sophia é sobrinha de Zé Felipe, ex-marido de Virgínia Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca revelou, nesta quarta-feira (6), se comparecerá à festa de 15 anos de Maria Sophia, sobrinha de seu marido, Zé Felipe. Tanto Thais Gebelein, mãe da aniversariante, quanto a própria Maria Sophia já haviam confirmado, ao serem questionadas por internautas, que a influenciadora recebeu o convite para a celebração.

A empresária, mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, conversou com jornalistas e, ao ser indagada sobre sua presença, afirmou que não poderá comparecer devido a compromissos de trabalho que exigem sua permanência na cidade de São Paulo.

“Não vou, não vou conseguir, tenho compromisso em São Paulo”, declarou Virginia.

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A festa da filha de Pedro Leonardo, primogênito do cantor Leonardo, acontece na noite desta quarta-feira (6), em Piracicaba, no interior de São Paulo. De acordo com informações do Gshow, o evento será realizado na Fazenda A Querência, do grupo Di Terra.

Maria Sophia Costa, neta de Leonardo, ganhou presentes luxuosos de 15 anos

Neta de Leonardo ganha presentes luxuosos de 15 anos por Reprodução/Instagram
Neta de Leonardo ganha presentes luxuosos de 15 anos por Reprodução/Instagram
Neta de Leonardo ganha presentes luxuosos de 15 anos por Reprodução/Instagram
Neta de Leonardo ganha presentes luxuosos de 15 anos por Reprodução/Instagram
Neta de Leonardo ganha presentes luxuosos de 15 anos por Reprodução/Instagram
Neta de Leonardo ganha presentes luxuosos de 15 anos por Reprodução/Instagram
Maria Sophia ganhou presentes luxuosos de 15 anos por Reprodução/Instagram @criativyestudio
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Neta de Leonardo ganha presentes luxuosos de 15 anos por Reprodução/Instagram

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Tags:

zé Felipe Virginia Leonardo 15 Anos Maria Sophia Costa

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