Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pai de Shakira recebe alta após internação por isquemia na Colômbia

William Mebarak, de 94 anos, seguirá com cuidados especializados em casa

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 6 de maio de 2026 às 20:29

William Mebarak Chadid, pai de Shakira, é jornalista e escritor
William Mebarak Chadid, pai de Shakira, é jornalista e escritor Crédito: Reprodução/Instagram

Após dois dias internado, William Mebarak, pai da cantora Shakira, recebeu alta hospitalar na última terça-feira (5). O empresário de 94 anos seguirá com a recuperação em sua residência, localizada em Barranquilla, na Colômbia. Ele havia sido hospitalizado no sábado (2) em decorrência de uma isquemia, no mesmo dia em que a artista colombiana se apresentava no evento “Todo Mundo no Rio”, no Rio de Janeiro.

Segundo a imprensa colombiana, Mebarak permaneceu sob supervisão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) durante as primeiras 24 horas. Após esse período, o empresário foi transferido para um quarto e recebeu liberação após uma bateria de novos exames. Fontes próximas à família informaram à rádio Blu que ele continuará o tratamento especializado em casa, ao lado da esposa, Nidia Ripoll.

Shakira

Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram
Anúncio de show de Shakira em Copacabana por Reprodução/Song Kick
Shakira e os filhos por Reprodução/Instagram
Shakira anunciou o lançamento novo disco “Las Mujeres Ya No Lloran” por Reprodução/Instagram
Shakira é acusada de sonegar 6 milhões de euros por YouTube
Piqué e Shakira ficaram juntos durante 12 anos por Reprodução/Instagram
A cantora Shakira foi eleita Mulher do Ano por reprodução
Shakira por Divulgação
1 de 8
Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram

De acordo com o jornal El País, o quadro de saúde e a evolução clínica foram considerados estáveis pela equipe médica.

Shakira foi a atração principal do "Todo Mundo no Rio" no último sábado (2), na Praia de Copacabana, reunindo um público estimado em 2 milhões de pessoas. Apesar de um atraso de 1h20, a cantora seguiu com a apresentação. O espetáculo, inicialmente previsto para as 21h45, começou às 23h05, o que gerou especulações sobre os motivos da demora. Segundo a revista espanhola ¡HOLA!, o atraso ocorreu porque a artista recebeu a notícia de que seu pai havia sofrido um AVC e sido hospitalizado.

Leia mais

Imagem - Virginia Fonseca revela se irá à festa de 15 anos de Maria Sophia, neta de Leonardo

Virginia Fonseca revela se irá à festa de 15 anos de Maria Sophia, neta de Leonardo

Imagem - Com zoológico e parque temático: saiba o que aconteceu com 'Neverland', o rancho de Michael Jackson

Com zoológico e parque temático: saiba o que aconteceu com 'Neverland', o rancho de Michael Jackson

Imagem - Sucesso no TikTok, adaptação de ‘Melhor que nos filmes’ é confirmada pela Netflix

Sucesso no TikTok, adaptação de ‘Melhor que nos filmes’ é confirmada pela Netflix

Tags:

Shakira Hospitalizado Pai Avc

Mais recentes

Imagem - Quanto custou ‘O Diabo Veste Prada 2’ e quanto o elenco recebeu para retornar aos papéis icônicos

Quanto custou ‘O Diabo Veste Prada 2’ e quanto o elenco recebeu para retornar aos papéis icônicos
Imagem - Noiva de Cristiano Ronaldo vai ao Met Gala com terço de R$ 40 milhões

Noiva de Cristiano Ronaldo vai ao Met Gala com terço de R$ 40 milhões
Imagem - 'The Bear' vai acabar? Série premiada ganha data da última temporada

'The Bear' vai acabar? Série premiada ganha data da última temporada