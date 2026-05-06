SAÚDE

Pai de Shakira recebe alta após internação por isquemia na Colômbia

William Mebarak, de 94 anos, seguirá com cuidados especializados em casa

Kamila Macedo

Publicado em 6 de maio de 2026 às 20:29

William Mebarak Chadid, pai de Shakira, é jornalista e escritor Crédito: Reprodução/Instagram

Após dois dias internado, William Mebarak, pai da cantora Shakira, recebeu alta hospitalar na última terça-feira (5). O empresário de 94 anos seguirá com a recuperação em sua residência, localizada em Barranquilla, na Colômbia. Ele havia sido hospitalizado no sábado (2) em decorrência de uma isquemia, no mesmo dia em que a artista colombiana se apresentava no evento “Todo Mundo no Rio”, no Rio de Janeiro.

Segundo a imprensa colombiana, Mebarak permaneceu sob supervisão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) durante as primeiras 24 horas. Após esse período, o empresário foi transferido para um quarto e recebeu liberação após uma bateria de novos exames. Fontes próximas à família informaram à rádio Blu que ele continuará o tratamento especializado em casa, ao lado da esposa, Nidia Ripoll.

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De acordo com o jornal El País, o quadro de saúde e a evolução clínica foram considerados estáveis pela equipe médica.