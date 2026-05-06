Pai de Shakira recebe alta após internação por isquemia na Colômbia

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Kamila Macedo
Publicado em 6 de maio de 2026 às 20:29
Após dois dias internado, William Mebarak, pai da cantora Shakira, recebeu alta hospitalar na última terça-feira (5). O empresário de 94 anos seguirá com a recuperação em sua residência, localizada em Barranquilla, na Colômbia. Ele havia sido hospitalizado no sábado (2) em decorrência de uma isquemia, no mesmo dia em que a artista colombiana se apresentava no evento “Todo Mundo no Rio”, no Rio de Janeiro.
Segundo a imprensa colombiana, Mebarak permaneceu sob supervisão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) durante as primeiras 24 horas. Após esse período, o empresário foi transferido para um quarto e recebeu liberação após uma bateria de novos exames. Fontes próximas à família informaram à rádio Blu que ele continuará o tratamento especializado em casa, ao lado da esposa, Nidia Ripoll.
Shakira
De acordo com o jornal El País, o quadro de saúde e a evolução clínica foram considerados estáveis pela equipe médica.
Shakira foi a atração principal do "Todo Mundo no Rio" no último sábado (2), na Praia de Copacabana, reunindo um público estimado em 2 milhões de pessoas. Apesar de um atraso de 1h20, a cantora seguiu com a apresentação. O espetáculo, inicialmente previsto para as 21h45, começou às 23h05, o que gerou especulações sobre os motivos da demora. Segundo a revista espanhola ¡HOLA!, o atraso ocorreu porque a artista recebeu a notícia de que seu pai havia sofrido um AVC e sido hospitalizado.