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'The Bear' vai acabar? Série premiada ganha data da última temporada

Produção estrelada por Jeremy Allen White será encerrada na 5ª temporada com oito episódios

Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2026 às 21:12

Última temporada de ‘The Bear’ estreia em junho e marca o fim da série premiada do Disney+ Crédito: FX/Divulgação

Os fãs de The Bear já têm data para se despedir da série. A produção estrelada por Jeremy Allen White chegará oficialmente ao fim na quinta temporada, que estreia em 25 de junho no Brasil pelo Disney+.

Segundo a sinopse divulgada pela FX, os novos episódios começam na manhã seguinte à decisão de Carmy de abandonar a indústria culinária. A partir disso, Sydney, Richie e Natalie precisarão assumir o comando do restaurante enquanto tentam conquistar uma estrela Michelin em meio a problemas financeiros e à ameaça de venda do estabelecimento.

Além de Jeremy Allen White no papel de Carmy, a temporada final traz de volta Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach e Abby Elliott.

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A confirmação do encerramento acontece logo após o lançamento do episódio surpresa “Gary”, centrado nos personagens interpretados por Ebon Moss-Bachrach e Jon Bernthal, que vive Mikey na trama.

No ar desde 2022, The Bear acompanha a trajetória do chef Carmen Bearzatto, que deixa um restaurante renomado em Nova York para assumir o negócio da família em Chicago. Misturando drama, tensão e humor ácido, a série se tornou um fenômeno de crítica e premiações.

Ao longo das temporadas, a produção acumulou 21 prêmios Emmy, além de troféus no Golden Globe Awards, Critics’ Choice e BAFTA.