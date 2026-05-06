Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'The Bear' vai acabar? Série premiada ganha data da última temporada

Produção estrelada por Jeremy Allen White será encerrada na 5ª temporada com oito episódios

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2026 às 21:12

The Bear
Última temporada de ‘The Bear’ estreia em junho e marca o fim da série premiada do Disney+ Crédito: FX/Divulgação

Os fãs de The Bear já têm data para se despedir da série. A produção estrelada por Jeremy Allen White chegará oficialmente ao fim na quinta temporada, que estreia em 25 de junho no Brasil pelo Disney+.

Segundo a sinopse divulgada pela FX, os novos episódios começam na manhã seguinte à decisão de Carmy de abandonar a indústria culinária. A partir disso, Sydney, Richie e Natalie precisarão assumir o comando do restaurante enquanto tentam conquistar uma estrela Michelin em meio a problemas financeiros e à ameaça de venda do estabelecimento.

Além de Jeremy Allen White no papel de Carmy, a temporada final traz de volta Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach e Abby Elliott.

The Bear

Última temporada de ‘The Bear’ estreia em junho e marca o fim da série premiada do Disney+ por FX/Divulgação
Última temporada de ‘The Bear’ estreia em junho e marca o fim da série premiada do Disney+ por FX/Divulgação
Última temporada de ‘The Bear’ estreia em junho e marca o fim da série premiada do Disney+ por FX/Divulgação
Última temporada de ‘The Bear’ estreia em junho e marca o fim da série premiada do Disney+ por FX/Divulgação
Última temporada de ‘The Bear’ estreia em junho e marca o fim da série premiada do Disney+ por FX/Divulgação
Última temporada de ‘The Bear’ estreia em junho e marca o fim da série premiada do Disney+ por FX/Divulgação
1 de 6
Última temporada de ‘The Bear’ estreia em junho e marca o fim da série premiada do Disney+ por FX/Divulgação

A confirmação do encerramento acontece logo após o lançamento do episódio surpresa “Gary”, centrado nos personagens interpretados por Ebon Moss-Bachrach e Jon Bernthal, que vive Mikey na trama.

No ar desde 2022, The Bear acompanha a trajetória do chef Carmen Bearzatto, que deixa um restaurante renomado em Nova York para assumir o negócio da família em Chicago. Misturando drama, tensão e humor ácido, a série se tornou um fenômeno de crítica e premiações.

Ao longo das temporadas, a produção acumulou 21 prêmios Emmy, além de troféus no Golden Globe Awards, Critics’ Choice e BAFTA.

A quinta e última temporada terá oito episódios lançados de uma só vez no streaming.

Leia mais

Imagem - Após pausa nas novelas, Taís Araújo define novo rumo da carreira e toma decisão sobre futuro na TV

Após pausa nas novelas, Taís Araújo define novo rumo da carreira e toma decisão sobre futuro na TV

Imagem - ‘Se Eu Fosse Você 3’ ganha trailer com nova troca de corpos e reforço no elenco

‘Se Eu Fosse Você 3’ ganha trailer com nova troca de corpos e reforço no elenco

Imagem - Cariúcha quebra silêncio após vídeo antigo com Jojo Todynho viralizar em meio à briga com Malévola

Cariúcha quebra silêncio após vídeo antigo com Jojo Todynho viralizar em meio à briga com Malévola

Mais recentes

Imagem - Quanto custou ‘O Diabo Veste Prada 2’ e quanto o elenco recebeu para retornar aos papéis icônicos

Quanto custou ‘O Diabo Veste Prada 2’ e quanto o elenco recebeu para retornar aos papéis icônicos
Imagem - Noiva de Cristiano Ronaldo vai ao Met Gala com terço de R$ 40 milhões

Noiva de Cristiano Ronaldo vai ao Met Gala com terço de R$ 40 milhões
Imagem - Veja qual será o destino de Taís Araújo após anunciar pausa nas novelas

Veja qual será o destino de Taís Araújo após anunciar pausa nas novelas