Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja qual será o destino de Taís Araújo após anunciar pausa nas novelas

Atriz vai dar um tempo após fim de Vale Tudo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de maio de 2026 às 21:04

Tais Araújo
Tais Araújo Crédito: Reprodução/Redes sociais

Após protagonizar Vale Tudo, a atriz Taís Araújo decidiu desacelerar os trabalhos na televisão e mudar os rumos da carreira. Em entrevista ao UOL, ela revelou que não pretende aceitar projetos no audiovisual em 2026 e quer dedicar o próximo ano ao teatro.

Segundo a atriz, a prioridade será a peça “Mudando de Pele”, espetáculo solo que atualmente está em cartaz. “O plano este ano é só teatro… Acabo aqui [no Rio] e vou para São Paulo. Só mudaria se surgisse alguma coisa que me arrebate”, afirmou.

Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos

Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
1 de 30
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube

Taís explicou que sentia falta dos palcos e que vinha enfrentando dificuldades para conciliar novelas e teatro nos últimos anos. “A última peça que eu fiz foi O Topo da Montanha, que eu fiquei cinco anos em cartaz. Então eu estava com muita necessidade de voltar”, contou.

Ela também revelou que chegou a cogitar retomar o espetáculo ao lado do marido, Lázaro Ramos, mas as agendas acabaram dificultando o projeto. “A escolha de um solo é porque eu precisava do Lázaro para fazer O Topo da Montanha”, disse.

Ao falar sobre a nova fase, Taís destacou o desejo de ter mais autonomia profissional. “Eu falei: ‘Eu preciso realmente não depender de ninguém assim’”, afirmou.

Leia mais

Imagem - Ex-cientista da NASA que diz ter 'morrido três vezes' revela o que acontece após a morte

Ex-cientista da NASA que diz ter 'morrido três vezes' revela o que acontece após a morte

Imagem - Como é a mansão de luxo com praia exclusiva e shopping exclusivo que Robinho teve que abandonar ao ser preso

Como é a mansão de luxo com praia exclusiva e shopping exclusivo que Robinho teve que abandonar ao ser preso

Imagem - Deu saudade? Assista ao retorno de Pedro Cardoso como Agostinho Carrara na TV

Deu saudade? Assista ao retorno de Pedro Cardoso como Agostinho Carrara na TV

Com trajetória marcada por novelas como A Favorita, Amor de Mãe e Mister Brau, a atriz agora pretende viver uma rotina mais ligada aos palcos e aos projetos teatrais.

Mais recentes

Imagem - Quanto custou ‘O Diabo Veste Prada 2’ e quanto o elenco recebeu para retornar aos papéis icônicos

Quanto custou ‘O Diabo Veste Prada 2’ e quanto o elenco recebeu para retornar aos papéis icônicos
Imagem - Noiva de Cristiano Ronaldo vai ao Met Gala com terço de R$ 40 milhões

Noiva de Cristiano Ronaldo vai ao Met Gala com terço de R$ 40 milhões
Imagem - 'The Bear' vai acabar? Série premiada ganha data da última temporada

'The Bear' vai acabar? Série premiada ganha data da última temporada