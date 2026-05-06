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Veja qual será o destino de Taís Araújo após anunciar pausa nas novelas

Atriz vai dar um tempo após fim de Vale Tudo

Fernanda Varela

Publicado em 6 de maio de 2026 às 21:04

Tais Araújo Crédito: Reprodução/Redes sociais

Após protagonizar Vale Tudo, a atriz Taís Araújo decidiu desacelerar os trabalhos na televisão e mudar os rumos da carreira. Em entrevista ao UOL, ela revelou que não pretende aceitar projetos no audiovisual em 2026 e quer dedicar o próximo ano ao teatro.

Segundo a atriz, a prioridade será a peça “Mudando de Pele”, espetáculo solo que atualmente está em cartaz. “O plano este ano é só teatro… Acabo aqui [no Rio] e vou para São Paulo. Só mudaria se surgisse alguma coisa que me arrebate”, afirmou.

Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos 1 de 30

Taís explicou que sentia falta dos palcos e que vinha enfrentando dificuldades para conciliar novelas e teatro nos últimos anos. “A última peça que eu fiz foi O Topo da Montanha, que eu fiquei cinco anos em cartaz. Então eu estava com muita necessidade de voltar”, contou.

Ela também revelou que chegou a cogitar retomar o espetáculo ao lado do marido, Lázaro Ramos, mas as agendas acabaram dificultando o projeto. “A escolha de um solo é porque eu precisava do Lázaro para fazer O Topo da Montanha”, disse.

Ao falar sobre a nova fase, Taís destacou o desejo de ter mais autonomia profissional. “Eu falei: ‘Eu preciso realmente não depender de ninguém assim’”, afirmou.