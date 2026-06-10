ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (10 de junho): quarta-feira favorece conquistas, boas notícias e avanços importantes

O dia traz energia de realização e incentiva decisões que podem abrir caminhos promissores na vida profissional, financeira e pessoal

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de junho de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 10 de junho, é um dia marcado por oportunidades de crescimento, reconhecimento e fortalecimento de vínculos. Muitos signos poderão colher resultados de esforços recentes, enquanto outros terão a chance de iniciar novos projetos ou resolver questões pendentes. A confiança, a disciplina e a capacidade de adaptação serão fundamentais para aproveitar as boas energias desta quarta-feira. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: Hoje será um bom dia para você. Ajudar alguém poderá trazer uma sensação de satisfação e positividade ao longo do dia. Qualquer tarefa iniciada agora tende a avançar com mais facilidade, e novas conexões podem surgir. No trabalho, seu empenho será notado por pessoas importantes.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 3

Touro: O dia pede mais observação do que ação. Ouvir com atenção poderá revelar informações valiosas para os próximos passos. Uma pendência antiga tende a ser resolvida, enquanto novas pessoas podem entrar em seu círculo de convivência. Controle os gastos para evitar preocupações futuras.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 4

Gêmeos: Boas notícias podem chegar por meio de uma mensagem, ligação ou conversa importante. O momento favorece quem busca oportunidades profissionais e crescimento financeiro. Sua criatividade estará em alta e poderá abrir portas inesperadas.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 7

O café ideal para cada signo 1 de 13

Câncer: Hoje tem tudo para ser um dos dias mais positivos da sua semana. Resultados de esforços recentes começam a aparecer, trazendo reconhecimento e satisfação. Um projeto importante pode avançar mais rápido do que o esperado.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 8

Leão: O dia será produtivo, especialmente para quem souber organizar melhor suas tarefas. Uma ideia diferente poderá facilitar um desafio que parecia complicado. Atividades sociais e encontros com pessoas queridas também prometem momentos agradáveis.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 6

Virgem: A quarta-feira chega com energia de movimento e crescimento. Sua capacidade de resolver problemas estará em destaque, favorecendo negócios e acordos importantes. Novos contatos também poderão trazer oportunidades interessantes.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 2

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Libra: O dia favorece metas profissionais e novos desafios. Mesmo que algumas tarefas exijam mais esforço, você terá apoio para concluir tudo com sucesso. A confiança em suas próprias habilidades fará toda a diferença.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 5

Escorpião: Hoje você poderá encontrar respostas importantes ao reservar um tempo para refletir. Projetos pessoais e profissionais tendem a ganhar força, especialmente aqueles que exigem criatividade e planejamento. O reconhecimento também pode chegar.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 4

Sagitário: A conclusão de uma tarefa importante aumentará sua confiança. O dia favorece decisões ligadas à carreira e ao crescimento financeiro, mas será importante agir com cautela antes de investir ou assumir compromissos maiores.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 9

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio: A autoconfiança será sua principal aliada hoje. Questões que dependem apenas da sua decisão tendem a avançar melhor quando você confiar em sua própria experiência. O ambiente familiar também promete momentos agradáveis.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 1

Aquário: O dia traz leveza, encontros agradáveis e boas surpresas. Mudanças na rotina podem acabar trazendo experiências positivas. Atividades sociais e momentos de descontração ajudarão a renovar as energias.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 7

Peixes: Hoje será um dia especial para reorganizar planos e olhar para o futuro com mais confiança. Uma conquista aguardada há algum tempo pode finalmente se aproximar. A persistência mostrará que você está no caminho certo.

Cor da sorte: Amarelo