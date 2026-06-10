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Cor e número da sorte de hoje (10 de junho): quarta-feira favorece conquistas, boas notícias e avanços importantes

O dia traz energia de realização e incentiva decisões que podem abrir caminhos promissores na vida profissional, financeira e pessoal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de junho de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 10 de junho, é um dia marcado por oportunidades de crescimento, reconhecimento e fortalecimento de vínculos. Muitos signos poderão colher resultados de esforços recentes, enquanto outros terão a chance de iniciar novos projetos ou resolver questões pendentes. A confiança, a disciplina e a capacidade de adaptação serão fundamentais para aproveitar as boas energias desta quarta-feira. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: Hoje será um bom dia para você. Ajudar alguém poderá trazer uma sensação de satisfação e positividade ao longo do dia. Qualquer tarefa iniciada agora tende a avançar com mais facilidade, e novas conexões podem surgir. No trabalho, seu empenho será notado por pessoas importantes.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 3

Touro: O dia pede mais observação do que ação. Ouvir com atenção poderá revelar informações valiosas para os próximos passos. Uma pendência antiga tende a ser resolvida, enquanto novas pessoas podem entrar em seu círculo de convivência. Controle os gastos para evitar preocupações futuras.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 4

Gêmeos: Boas notícias podem chegar por meio de uma mensagem, ligação ou conversa importante. O momento favorece quem busca oportunidades profissionais e crescimento financeiro. Sua criatividade estará em alta e poderá abrir portas inesperadas.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 7

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: Hoje tem tudo para ser um dos dias mais positivos da sua semana. Resultados de esforços recentes começam a aparecer, trazendo reconhecimento e satisfação. Um projeto importante pode avançar mais rápido do que o esperado.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 8

Leão: O dia será produtivo, especialmente para quem souber organizar melhor suas tarefas. Uma ideia diferente poderá facilitar um desafio que parecia complicado. Atividades sociais e encontros com pessoas queridas também prometem momentos agradáveis.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 6

Virgem: A quarta-feira chega com energia de movimento e crescimento. Sua capacidade de resolver problemas estará em destaque, favorecendo negócios e acordos importantes. Novos contatos também poderão trazer oportunidades interessantes.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 2

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Libra: O dia favorece metas profissionais e novos desafios. Mesmo que algumas tarefas exijam mais esforço, você terá apoio para concluir tudo com sucesso. A confiança em suas próprias habilidades fará toda a diferença.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 5

Escorpião: Hoje você poderá encontrar respostas importantes ao reservar um tempo para refletir. Projetos pessoais e profissionais tendem a ganhar força, especialmente aqueles que exigem criatividade e planejamento. O reconhecimento também pode chegar.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 4

Sagitário: A conclusão de uma tarefa importante aumentará sua confiança. O dia favorece decisões ligadas à carreira e ao crescimento financeiro, mas será importante agir com cautela antes de investir ou assumir compromissos maiores.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 9

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: A autoconfiança será sua principal aliada hoje. Questões que dependem apenas da sua decisão tendem a avançar melhor quando você confiar em sua própria experiência. O ambiente familiar também promete momentos agradáveis.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 1

Aquário: O dia traz leveza, encontros agradáveis e boas surpresas. Mudanças na rotina podem acabar trazendo experiências positivas. Atividades sociais e momentos de descontração ajudarão a renovar as energias.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 7

Peixes: Hoje será um dia especial para reorganizar planos e olhar para o futuro com mais confiança. Uma conquista aguardada há algum tempo pode finalmente se aproximar. A persistência mostrará que você está no caminho certo.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 4

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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