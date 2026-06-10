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A psicologia diz que as pessoas que escrevem à mão em uma agenda de papel e não ficam reféns do celular têm uma vantagem única

Pesquisa indica que escrever à mão ativa mais o cérebro de forma mais ampla do que quando utilizamos ferramentas digitais

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 10 de junho de 2026 às 09:46

Na hora de escrever uma redação, é preciso se atentar à conexão das ideias entre os parágrafos (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)
Pesquisa indica que escrever à mão ativa mais o cérebro de forma mais ampla do que quando utilizamos ferramentas digitais Crédito: Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock

Em plena era dos aplicativos, em que compromissos, lembretes e tarefas cabem na palma da mão, usar uma agenda de papel pode parecer um hábito ultrapassado.

A ciência, no entanto, sugere o contrário. Estudos em psicologia e neurociência indicam que escrever à mão ativa o cérebro de forma mais ampla do que quando utilizamos ferramentas digitais. Esses dispositivos provocam, com o tempo, impactos diretos na memória, na atenção e na execução de objetivos.

Psicologia: quem escreve à mão tem uma vantagem única

Ao escrever, o cérebro é ativado mais do que quando digitamos (Imagem: Ollyy | Shutterstock) por Imagem: Ollyy | Shutterstock
A coordenação motora precisa, a interpretação visual imediata e decisões contínuas sobre o conteúdo têm impacto positivo no cérebro por Divulgação
Anotar na agenda de papel realmente ajuda a lembrar melhor por Imagem: Mix and Match Studio | Shutterstock
Participantes que escrevem metas em papel têm taxa de alcance maior do que os que os digitaram  por Imagem: Halfpoint | Shutterstock
O impacto também se estende ao cumprimento de metas por Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock
Elementos visuais, como cores e símbolos, ajudam a estruturar tarefas por Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
Quanto mais complexa a tarefa, maior o estímulo por Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
Ao abandonar completamente a escrita manual, elimina-se uma atividade que exige processamento mais profundo por
Adotar forma de organização que favorece a assimilação de informações e o foco por
Ferramentas digitais oferecem agilidade e conveniência por
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Ao escrever, o cérebro é ativado mais do que quando digitamos (Imagem: Ollyy | Shutterstock) por Imagem: Ollyy | Shutterstock

A mudança no cérebro quando escrevemos à mão e não só digitamos?

O ponto de partida dessa diferença está no gesto de escrever. Ao contrário da digitação, a escrita manual envolve uma combinação complexa de processos. A coordenação motora precisa, a interpretação visual imediata e decisões contínuas sobre o conteúdo têm impacto positivo no cérebro. Esse esforço conjunto engaja simultaneamente áreas cerebrais relacionadas à linguagem, ao armazenamento de informações e ao planejamento.

Pesquisas conduzidas pela Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia mostram que esse tipo de atividade gera padrões de conectividade cerebral mais extensos do que os observados durante o uso do teclado. Regiões ligadas à formação da memória de longo prazo são especialmente ativadas. Segundo a pesquisadora Audrey van der Meer, o controle fino dos movimentos das mãos tem papel central nesse processo de aprendizado.

Lembramos mais quando escrevemos à mão

A vantagem prática aparece na retenção de informações. Um estudo da Universidade de Tóquio constatou que indivíduos que fazem anotações no papel conseguem recuperar esses dados com mais eficiência do que aqueles que recorrem a dispositivos eletrônicos. Isso ocorre porque o papel oferece referências físicas, como posição, textura e movimento, que enriquecem a forma como o cérebro codifica a informação.

Na rotina, esse efeito é evidente: registrar um compromisso à mão aumenta a chance de lembrá-lo sem precisar consultar a agenda novamente. Escrever deixa de ser apenas um meio de armazenamento e passa a integrar o próprio processo de memorização.

Escrita à mão ajuda a bater meta

O impacto também se estende ao cumprimento de metas. Pesquisas na área de desempenho mostram que transformar objetivos em algo concreto, por meio da escrita, aumenta significativamente a probabilidade de alcançá-los. A psicóloga Gail Matthews identificou que pessoas que colocam suas metas no papel têm mais de 40% de vantagem nesse aspecto em relação às que apenas as mantêm mentalmente ou em meios digitais.

Resultados semelhantes foram publicados na revista Frontiers in Psychology, que apontou maior taxa de sucesso entre participantes que escreveram seus objetivos manualmente, em comparação com aqueles que apenas os digitavam ou refletiam sobre eles.

Qual perfil de quem prefere escrever à mão

Do ponto de vista comportamental, há um perfil recorrente entre quem mantém o hábito da agenda física. São pessoas que tendem a organizar melhor o tempo, selecionar informações com mais critério e evitar excessos de estímulos digitais. Também é comum o uso de elementos visuais, como cores e símbolos, para estruturar tarefas, além de uma menor dependência de notificações externas.

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Outro campo em investigação envolve os efeitos da escrita manual ao longo da vida. Evidências sugerem que esse hábito estimula o cérebro de forma mais completa e pode contribuir para a preservação das funções cognitivas com o envelhecimento. Especialistas consideram que atividades desse tipo ajudam a manter a conectividade neural ativa, o que pode reduzir riscos associados a doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

Previne declínio cognitivo

O cérebro responde a desafios. Quanto mais complexa a tarefa, maior o estímulo. Ao abandonar completamente a escrita manual, elimina-se uma atividade que exige processamento mais profundo.

Papel e caneta à mão

Nesse contexto, optar por papel e caneta não é uma rejeição à tecnologia, mas uma escolha funcional. Trata-se de adotar uma forma de organização que favorece a assimilação de informações e o foco. Como resume a professora Naomi Baron, lembrar do que foi escrito à mão é significativamente mais fácil do que do que foi digitado.

Ferramentas digitais oferecem agilidade e conveniência. Mas, quando o objetivo é reforçar a memória, estruturar ideias com clareza e manter o cérebro engajado, a escrita manual ainda se mostra uma alternativa mais eficiente.

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