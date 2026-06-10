REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Aquilo a que você resiste não apenas persiste, mas cresce de tamanho' - a reflexão de Carl Jung sobre emoções reprimidas

O pensamento do psiquiatra suíço continua sendo compartilhado ao falar sobre medo, sofrimento emocional e a tendência humana de fugir daquilo que precisa ser enfrentado

Fernanda Varela

Publicado em 10 de junho de 2026 às 00:30

Jung trabalhou ao lado de Freud no início da carreira, mas os dois romperam anos depois por divergências teóricas. Crédito: Reprodução

Muitas pessoas acreditam que ignorar um problema é uma forma de fazê-lo desaparecer. Evitam sentimentos dolorosos, empurram conflitos para depois e tentam ocupar a mente para não lidar com determinadas questões. A reflexão de Carl Jung sugere justamente o contrário: aquilo que tentamos reprimir costuma ganhar ainda mais força dentro de nós.

10 curiosidades sobre Carl Jung 1 de 10

Um dos nomes mais influentes da psicologia do século XX, Jung dedicou grande parte de sua obra ao estudo do inconsciente e dos aspectos da personalidade que as pessoas preferem não enxergar. Para ele, emoções ignoradas não desaparecem, apenas continuam agindo nos bastidores da vida.

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por ansiedade, excesso de estímulos e dificuldade de lidar com emoções desconfortáveis. Em muitos casos, quanto mais alguém tenta evitar um medo, uma tristeza ou uma insegurança, mais presente ela se torna.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. O medo de uma conversa importante, a dificuldade de lidar com uma perda, a tentativa de esconder inseguranças ou o hábito de fugir de sentimentos considerados negativos.

O pensamento psicológico não sugere que seja fácil enfrentar tudo o que sentimos. A ideia central está mais ligada à compreensão de que o crescimento emocional passa pelo reconhecimento das próprias emoções, e não pela tentativa constante de eliminá-las.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à regulação emocional, ao autoconhecimento e à importância de enfrentar questões internas de forma consciente.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada décadas depois. Em um tempo em que muitas pessoas tentam fugir do desconforto emocional, Jung lembra que aquilo que não é enfrentado tende a permanecer ocupando espaço dentro de nós.