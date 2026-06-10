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Frase do dia da Psicologia: 'Aquilo a que você resiste não apenas persiste, mas cresce de tamanho' - a reflexão de Carl Jung sobre emoções reprimidas

O pensamento do psiquiatra suíço continua sendo compartilhado ao falar sobre medo, sofrimento emocional e a tendência humana de fugir daquilo que precisa ser enfrentado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de junho de 2026 às 00:30

Jung trabalhou ao lado de Freud no início da carreira, mas os dois romperam anos depois por divergências teóricas.
Jung trabalhou ao lado de Freud no início da carreira, mas os dois romperam anos depois por divergências teóricas. Crédito: Reprodução

Muitas pessoas acreditam que ignorar um problema é uma forma de fazê-lo desaparecer. Evitam sentimentos dolorosos, empurram conflitos para depois e tentam ocupar a mente para não lidar com determinadas questões. A reflexão de Carl Jung sugere justamente o contrário: aquilo que tentamos reprimir costuma ganhar ainda mais força dentro de nós.

10 curiosidades sobre Carl Jung

Carl Jung morreu em 1961, aos 85 anos, na Suíça. por Reprodução
Muitas teorias de Jung influenciaram testes modernos de personalidade. por Reprodução
O psiquiatra tinha interesse por espiritualidade e temas considerados místicos. por Reprodução
Jung estudou religiões, mitologias e símbolos de diferentes culturas ao longo da vida. por Reprodução
Carl Jung defendia que autoconhecimento era essencial para o amadurecimento emocional. por Reprodução
Muitas frases atribuídas a Jung continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Carl Jung acreditava que sonhos revelam aspectos profundos da mente humana. por Reprodução
Jung trabalhou ao lado de Freud no início da carreira, mas os dois romperam anos depois por divergências teóricas. por Reprodução
Carl Jung foi um dos principais nomes da psicologia analítica no século 20. por Reprodução
O psiquiatra criou conceitos famosos como “inconsciente coletivo” e “arquétipos”. por Reprodução
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Carl Jung morreu em 1961, aos 85 anos, na Suíça. por Reprodução

Um dos nomes mais influentes da psicologia do século XX, Jung dedicou grande parte de sua obra ao estudo do inconsciente e dos aspectos da personalidade que as pessoas preferem não enxergar. Para ele, emoções ignoradas não desaparecem, apenas continuam agindo nos bastidores da vida.

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por ansiedade, excesso de estímulos e dificuldade de lidar com emoções desconfortáveis. Em muitos casos, quanto mais alguém tenta evitar um medo, uma tristeza ou uma insegurança, mais presente ela se torna.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. O medo de uma conversa importante, a dificuldade de lidar com uma perda, a tentativa de esconder inseguranças ou o hábito de fugir de sentimentos considerados negativos.

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Frase do dia da Psicologia: 'Amar alguém é vê-lo como ele é, e não como gostaríamos que fosse' - a reflexão de Carl Rogers sobre aceitação nos relacionamentos

O pensamento psicológico não sugere que seja fácil enfrentar tudo o que sentimos. A ideia central está mais ligada à compreensão de que o crescimento emocional passa pelo reconhecimento das próprias emoções, e não pela tentativa constante de eliminá-las.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à regulação emocional, ao autoconhecimento e à importância de enfrentar questões internas de forma consciente.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada décadas depois. Em um tempo em que muitas pessoas tentam fugir do desconforto emocional, Jung lembra que aquilo que não é enfrentado tende a permanecer ocupando espaço dentro de nós.

* Algumas frases históricas atribuídas a psicólogos e pensadores podem apresentar diferentes traduções ao longo dos anos ou não possuir comprovação documental definitiva. Ainda assim, determinados pensamentos seguem amplamente associados aos seus autores em obras, estudos e interpretações acadêmicas.

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