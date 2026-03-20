Lágrimas de crocodilo, rancor ou perdão verdadeiro: o que diz a psicologia sobre o arrependimento

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Agência Correio
Henrique Moraes
Publicado em 20 de março de 2026 às 21:00
Todos nós temos uma "coleção" de decisões das quais nos arrependemos. No entanto, em 2026, a psicologia comportamental está ressignificando esse sentimento: o arrependimento não é um sinal de fracasso, mas um mecanismo evolutivo de aprendizado. Quem nunca se arrepende, não evolui. O segredo está em como você processa esse incômodo para não paralisar sua próxima decisão.
Especialistas classificam o arrependimento em quatro tipos principais e alertam para a importância de diferenciar aprendizado de culpa excessiva, que pode paralisar.
Ao olhar para trás, muitas pessoas se perguntam o que teria acontecido se tivessem feito escolhas diferentes. Esse exercício mental, embora desconfortável, pode servir como base para decisões mais assertivas.
O que diz a psicologia?
Especialistas classificam o arrependimento em quatro categorias principais, que ajudam a entender sua origem e impacto.
Entre eles, o arrependimento de oportunidade costuma ser o mais duradouro. Isso acontece porque envolve cenários hipotéticos difíceis de encerrar mentalmente.
Discussões semelhantes aparecem em conteúdos sobre comportamento e relações humanas no dia a dia, onde escolhas emocionais têm peso significativo.
Embora útil, o arrependimento pode se tornar prejudicial quando evolui para culpa constante. Esse padrão pode gerar ansiedade, insegurança e dificuldade de seguir em frente.
Psicólogos alertam que o ponto de equilíbrio está em reconhecer o erro sem transformar a experiência em autocrítica permanente. Aprender exige reflexão, não punição emocional.
Uma forma prática de evitar esse ciclo é observar o que pode ser controlado no presente. Essa abordagem aparece em estratégias de como melhorar a saúde mental no cotidiano. Algumas atitudes ajudam nesse processo:
Uma técnica cada vez mais utilizada é a projeção do “eu do futuro”. Ela consiste em imaginar como uma decisão atual será vista daqui a alguns anos.
Esse exercício reduz impulsividade e ajuda a alinhar escolhas com objetivos de longo prazo. Estudos indicam que pessoas que utilizam essa estratégia tendem a tomar decisões mais consistentes. O arrependimento não precisa ser um peso permanente. Quando bem trabalhado, ele se torna uma ferramenta de ajuste e crescimento.
Especialistas recomendam substituir o pensamento “e se” por “o que posso fazer agora”. Essa mudança de foco reduz a ruminação e direciona energia para ações concretas.
Ao integrar aprendizado emocional com planejamento, é possível transformar experiências passadas em decisões mais conscientes e equilibradas.