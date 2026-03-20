Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lágrimas de crocodilo, rancor ou perdão verdadeiro: o que diz a psicologia sobre o arrependimento

Entenda como a psicologia explica o arrependimento e descubra formas práticas de transformar o “e se” em decisões mais inteligentes no presente

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes

  • Agência Correio

  • Henrique Moraes

Publicado em 20 de março de 2026 às 21:00

O arrependimento pode ser desconfortável, mas funciona como um alerta para decisões mais conscientes no futuro
O arrependimento pode ser desconfortável, mas funciona como um alerta para decisões mais conscientes no futuro Crédito: Pexels

Todos nós temos uma "coleção" de decisões das quais nos arrependemos. No entanto, em 2026, a psicologia comportamental está ressignificando esse sentimento: o arrependimento não é um sinal de fracasso, mas um mecanismo evolutivo de aprendizado. Quem nunca se arrepende, não evolui. O segredo está em como você processa esse incômodo para não paralisar sua próxima decisão.

Especialistas classificam o arrependimento em quatro tipos principais e alertam para a importância de diferenciar aprendizado de culpa excessiva, que pode paralisar.

Ao olhar para trás, muitas pessoas se perguntam o que teria acontecido se tivessem feito escolhas diferentes. Esse exercício mental, embora desconfortável, pode servir como base para decisões mais assertivas.

O que diz a psicologia?

Um olhar fixo e intenso, sem piscadas, pode ser um sinal de tentativa de dominância ou de um desafio por Freepik
Algumas pessoas têm dificuldade em pedir desculpas, segundo a psicologia por Imagem ilustrativa gerada por IA
Pequenas ações como ajudar e doar mostram quem é uma pessoa boa por Freepik
Transtorno de personalidade narcisista está relacionado ao desejo por atenção e bajulação (Imagem: Gannvector | Shutterstock) por
Padrões de apego podem mudar, e a terapia ajuda a construir relações mais saudáveis por Freepik
Influências biológicas ajudam a explicar o comportamento do cérebro narcisista (Imagem: Alphavector | Shutterstock) por
As atividades da terapia ocupacional favorecem o bem-estar emocional e fortalece a autoestima (Imagem: Robert Kneschke | Shutterstock) por Imagem: Robert Kneschke | Shutterstock
A terapia ocupacional abrange diferentes faixas etárias e é focada nas necessidades do paciente (Imagem: Savicic | Shutterstock) por Imagem: Savicic | Shutterstock
Acessando a memória profunda, a terapia de reprocessamento generativo ajuda os casais a superarem traumas (Imagem: simona pilolla 2 | Shutterstock) por Imagem: simona pilolla 2 | Shutterstock
A terapia de reprocessamento generativo ajuda a resolver questões no relacionamento amoroso (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Tristeza, ansiedade e depressão são sinais comuns da solastalgia, quando há mudanças negativas no lar (Imagem: HalynaRom | Shutterstock) por Imagem: HalynaRom | Shutterstock
Depressão sorridente existe e é perigosa por Shutterstock
A depressão pós-parto pode causar tristeza profunda na mãe (Imagem: Noelia photographer | Shutterstock) por Imagem: Noelia photographer | Shutterstock
A falta de exposição solar pode desencadear a depressão sazonal (Imagem: gweiz | Shutterstock) por
Estudo classifica depressão em seis biotipos (Imagem: Elena Kalinicheva | Shutterstock) por
1 de 15
Um olhar fixo e intenso, sem piscadas, pode ser um sinal de tentativa de dominância ou de um desafio por Freepik

Os quatro tipos de arrependimento

Especialistas classificam o arrependimento em quatro categorias principais, que ajudam a entender sua origem e impacto.

  • Moral: ligado a atitudes que feriram valores pessoais
  • Conexão: relacionado a relações que foram negligenciadas
  • Fundação: envolve decisões que afetam estabilidade, como estudo ou carreira
  • Oportunidade: refere-se a chances que não foram aproveitadas

Entre eles, o arrependimento de oportunidade costuma ser o mais duradouro. Isso acontece porque envolve cenários hipotéticos difíceis de encerrar mentalmente.

Discussões semelhantes aparecem em conteúdos sobre comportamento e relações humanas no dia a dia, onde escolhas emocionais têm peso significativo.

Autocompaixão vs. Autocrítica:

Embora útil, o arrependimento pode se tornar prejudicial quando evolui para culpa constante. Esse padrão pode gerar ansiedade, insegurança e dificuldade de seguir em frente.

Psicólogos alertam que o ponto de equilíbrio está em reconhecer o erro sem transformar a experiência em autocrítica permanente. Aprender exige reflexão, não punição emocional.

Uma forma prática de evitar esse ciclo é observar o que pode ser controlado no presente. Essa abordagem aparece em estratégias de como melhorar a saúde mental no cotidiano. Algumas atitudes ajudam nesse processo:

  • Identificar o que foi aprendido com a situação
  • Evitar generalizações negativas sobre si mesmo
  • Focar em decisões futuras, não apenas no passado

Como usar o “eu do futuro” nas decisões

Uma técnica cada vez mais utilizada é a projeção do “eu do futuro”. Ela consiste em imaginar como uma decisão atual será vista daqui a alguns anos.

Esse exercício reduz impulsividade e ajuda a alinhar escolhas com objetivos de longo prazo. Estudos indicam que pessoas que utilizam essa estratégia tendem a tomar decisões mais consistentes. O arrependimento não precisa ser um peso permanente. Quando bem trabalhado, ele se torna uma ferramenta de ajuste e crescimento.

Especialistas recomendam substituir o pensamento “e se” por “o que posso fazer agora”. Essa mudança de foco reduz a ruminação e direciona energia para ações concretas.

Ao integrar aprendizado emocional com planejamento, é possível transformar experiências passadas em decisões mais conscientes e equilibradas.

Leia mais

Imagem - Detox de Instagram YouTube e X: 3 dicas práticas para largar o vício da rolagem infinita no final de semana

Detox de Instagram YouTube e X: 3 dicas práticas para largar o vício da rolagem infinita no final de semana

Imagem - É 'sabor descanso': por que dormir demais no sábado pode te deixar cansado na semana

É 'sabor descanso': por que dormir demais no sábado pode te deixar cansado na semana

Imagem - Os países que mais bloqueiam a internet: o mapa da censura on-line no mundo

Os países que mais bloqueiam a internet: o mapa da censura on-line no mundo

Tags:

Cultura

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Leandro Boneco vai ao Paredão após primeira etapa do Triângulo de Risco

BBB 26: Leandro Boneco vai ao Paredão após primeira etapa do Triângulo de Risco
Imagem - Avenida Brasil 2 começa com morte chocante e reaproximação de Carminha com Tufão

Avenida Brasil 2 começa com morte chocante e reaproximação de Carminha com Tufão
Imagem - Planetas de Interestelar existem: a descoberta de mundos cobertos por água e o que isso muda na busca por vida

Planetas de Interestelar existem: a descoberta de mundos cobertos por água e o que isso muda na busca por vida

MAIS LIDAS

Imagem - Chuck Norris morreu de quê? Saiba causa e detalhes da morte do astro aos 86 anos
01

Chuck Norris morreu de quê? Saiba causa e detalhes da morte do astro aos 86 anos

Imagem - Exame aponta relação sexual pouco antes da morte da PM Gisele
02

Exame aponta relação sexual pouco antes da morte da PM Gisele

Imagem - Vídeo mostra ponte JK se partindo e engolindo veículos em tragédia com 14 mortos
03

Vídeo mostra ponte JK se partindo e engolindo veículos em tragédia com 14 mortos

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 110 vagas imediatas a partir do ensino fundamental
04

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 110 vagas imediatas a partir do ensino fundamental