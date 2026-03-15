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Os países que mais bloqueiam a internet: o mapa da censura on-line no mundo

Liberdade na internet cai em vários países enquanto governos aumentam controle e bloqueios

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Gabriela Barbosa

  • Agência Correio

  • Gabriela Barbosa

Publicado em 15 de março de 2026 às 08:00

Relatórios internacionais mostram a queda da liberdade digital e o avanço da censura global
Relatórios internacionais mostram a queda da liberdade digital e o avanço da censura global Crédito: Freepik

No Dia Mundial Contra a Cibercensura (12 de março), estudos internacionais mostram que a liberdade na internet segue em queda em grande parte do planeta.

O relatório anual Freedom on the Net revela países que restringem acesso à informação, impõem bloqueios e penalizam usuários, enquanto ferramentas tecnológicas ampliam essas práticas.

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Ainda não há previsão de quando chegará ao Brasil. por Valter Campanato/Agência Brasil
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Verifique a compatibilidade do aparelho (Imagem: Josep Suria | Shutterstock) por

Ranking da censura e uso de IA

O relatório Freedom on the Net aponta que países como China, Azerbaijão e Bielorrússia estão entre os mais censurados digitalmente, com pontuações baixas de liberdade online em 2024.

Países autoritários usam sistemas como o “Grande Firewall” chinês para bloquear sites estrangeiros e monitorar comunicações. Relatórios recentes mostram que inteligência artificial tem sido empregada para automatizar vigilância e antecipar manifestações.

Esses mecanismos não só bloqueiam plataformas populares como também permitem que governos monitorem mensagens privadas e circulações de opiniões contrárias ao Estado.

Regulação vs. censura estatal

Debates sobre regulação de plataformas digitais em democracias tratam de como combater desinformação e ódio online sem tolher a livre expressão.

No Brasil, por exemplo, discussões sobre atualização do Marco Civil da Internet envolvem equilibrar direitos e deveres das plataformas.

Porém, censura estatal arbitrária ocorre quando decisões judiciais ou governamentais restringem diretamente o acesso a serviços de comunicação.

Isso difere de uma regulação democrática, pois pode limitar quem pode publicar ou acessar informações sem garantias amplas de proteção legal.

Onde o Brasil entra nessa lista?

Segundo o relatório Freedom on the Net, o Brasil foi classificado como “parcialmente livre” na internet, ao lado de Colômbia, Gana e Equador, com pontuação de 65 em 100.

Essa classificação indica que, apesar de haver acesso amplo, restrições significativas persistem, refletindo limitações legais e práticas que afetam a liberdade de expressão online.

Medidas judiciais que resultaram em bloqueios temporários de plataformas digitais também chamaram atenção internacional para o equilíbrio entre ordem pública e direitos online, com críticas sobre proporcionalidade de algumas decisões.

Impacto da censura no cotidiano digital

O levantamento global destaca que a maioria dos países avaliados vem restringindo direitos online ano após ano, com prisões ou penas legais aplicadas por expressões políticas, sociais ou religiosas feitas na internet.

Essa tendência indica que, mesmo em democracias, a tecnologia pode ser usada tanto para proteger quanto para ampliar controles e limitações digitais se não houver salvaguardas robustas.

Dia Mundial Contra a Cibercensura

O Dia Mundial Contra a Cibercensura, celebrado em 12 de março, nasceu para chamar atenção às formas de controle e restrição da internet por governos, buscando mobilização por uma rede mais aberta e acessível para todos.

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