EMPURRÃOZINHO

Frase dura de Erick Jacquin levou Alex Atala a se tornar um dos chefs mais premiados do Brasil

Comentário feito no início da trajetória profissional levou o chef a abandonar modelos europeus e apostar na culinária brasileira, decisão que transformou sua carreira

Fernanda Varela

Publicado em 10 de junho de 2026 às 11:00

Jacquin rebateu comparação com realities da Globo antes da estreia do MasterChef Crédito: Reprodução

Antes de se tornar um dos chefs mais premiados do país, Alex Atala ouviu uma frase que mudaria os rumos de sua trajetória na gastronomia. O autor do comentário foi Érick Jacquin, hoje conhecido do grande público pela participação no MasterChef Brasil.

A história voltou a chamar atenção recentemente por reunir dois dos maiores nomes da gastronomia nacional. Em entrevista relembrada no documentário Chef's Table, Atala contou que, quando ainda buscava seu espaço na profissão, ouviu de Jacquin uma avaliação sincera sobre seu futuro.

Érick Jacquin 1 de 8

Segundo o chef brasileiro, o francês afirmou: "Você é um bom cozinheiro, sabe dar sabor. Mas nunca vai fazer uma cozinha francesa como eu".

Embora a declaração tenha causado frustração inicialmente, ela acabou servindo como um ponto de virada. Em vez de insistir em reproduzir modelos europeus, Atala decidiu aprofundar sua busca por uma identidade própria baseada em ingredientes, técnicas e sabores brasileiros.

Pratos do restaurante D.O.M de Alex Atala 1 de 9

Mudança levou ao sucesso internacional

A decisão se mostrou determinante para a carreira do chef. Com o passar dos anos, Alex Atala transformou o restaurante D.O.M. em uma referência internacional da alta gastronomia.

A valorização de ingredientes amazônicos e de produtos tipicamente brasileiros ajudou a projetar a culinária nacional para o mundo. Atualmente, o D.O.M. figura entre os restaurantes mais respeitados do país e mantém duas estrelas no Guia Michelin. Anos depois da conversa, Jacquin explicou que sua intenção nunca foi desestimular o colega.

Segundo o chef francês, a ideia era justamente incentivá-lo a encontrar sua própria identidade culinária. Em entrevista ao Bom Gourmet, ele afirmou que a imprensa da época estava saturada de referências francesas e italianas e que enxergava potencial em uma cozinha genuinamente brasileira.

Amizade construída na gastronomia

Apesar das comparações frequentes feitas pelo público, Jacquin e Atala mantêm uma relação de amizade e respeito construída ao longo de décadas.

Ao assistir ao episódio de "Chef's Table", Jacquin revelou ter ficado emocionado ao descobrir que havia sido citado por Atala como uma das figuras importantes em sua formação profissional.

O francês também destacou a persistência do colega ao longo dos anos e lembrou os primeiros momentos do D.O.M., antes do reconhecimento internacional.

Trajetórias diferentes, mesmo prestígio

Enquanto Alex Atala consolidou seu nome como uma das maiores referências da gastronomia brasileira contemporânea, Jacquin seguiu um caminho que uniu reconhecimento profissional e enorme popularidade na televisão.

Antes de chegar ao Brasil, o chef francês conquistou uma estrela Michelin na França. Já no país, ganhou notoriedade ao comandar cozinhas renomadas e, posteriormente, tornou-se um dos rostos mais conhecidos da TV aberta graças ao MasterChef Brasil.