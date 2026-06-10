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Quem é a brasileira que fisgou o coração de craque do PSG e virou obsessão da imprensa na Copa

Pernambucana de 24 anos vive romance discreto em Paris com o astro português Nuno Mendes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de junho de 2026 às 12:07

Thalyta Silva é a namorada de Nuno Mendes Crédito: Reprodução/Instagram

Uma modelo nascida em Pernambuco está dominando as manchetes internacionais. O nome dela é Thalyta Silva, de 24 anos, apontada pela imprensa europeia como uma das grandes musas da temporada do futebol. 

A jovem é a namorada de Nuno Mendes, o lateral-esquerdo de 23 anos que joga no Paris Saint-Germain (PSG) e desponta como a grande promessa de gols e segurança na seleção de Portugal.O casal já está junto há cerca de dois anos e meio. Embora mantenham uma postura bastante reservada nas redes sociais, a beleza e o carisma de Thalyta não passaram batidos pelos torcedores europeus.

Thalyta Silva, namorada do jogador Nuno Mendes

Thalyta Silva é a namorada de Nuno Mendes por Reprodução/Instagram
Thalyta Silva é a namorada de Nuno Mendes por Reprodução/Instagram
Thalyta Silva é a namorada de Nuno Mendes por Reprodução/Instagram
Thalyta Silva é a namorada de Nuno Mendes por Reprodução/Instagram
Thalyta Silva é a namorada de Nuno Mendes por Reprodução/Instagram
Thalyta Silva é a namorada de Nuno Mendes por Reprodução/Instagram
Thalyta Silva é a namorada de Nuno Mendes por Reprodução/Instagram
Thalyta Silva é a namorada de Nuno Mendes por Reprodução/Instagram
Thalyta Silva é a namorada de Nuno Mendes por Reprodução/Instagram
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Thalyta Silva é a namorada de Nuno Mendes por Reprodução/Instagram
Thalyta Silva é a namorada de Nuno Mendes por Reprodução/Instagram
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Thalyta Silva é a namorada de Nuno Mendes por Reprodução/Instagram

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A história do casal começou em Portugal, país onde os dois residiam quando se conheceram. Hoje, a modelo divide a rotina com o atleta em uma luxuosa residência em Paris, na França. Thalyta marcou presença VIP nas arquibancadas durante as duas conquistas de títulos europeus que o defensor faturou recentemente na carreira.

Quando as agendas profissionais dão uma trégua, os dois levam uma vida tranquila. O casal prefere fugir do agito das baladas para viajar rumo a destinos paradisíacos com praia, curtir o descanso em casa na companhia de seus dois cachorros de estimação e apreciar a alta gastronomia.  

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Tags:

Copa do Mundo Psg Thalyta Silva Nuno Mendes Paris Saint-germain

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