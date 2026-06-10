Quem é a brasileira que fisgou o coração de craque do PSG e virou obsessão da imprensa na Copa

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de junho de 2026 às 12:07
Uma modelo nascida em Pernambuco está dominando as manchetes internacionais. O nome dela é Thalyta Silva, de 24 anos, apontada pela imprensa europeia como uma das grandes musas da temporada do futebol.
A jovem é a namorada de Nuno Mendes, o lateral-esquerdo de 23 anos que joga no Paris Saint-Germain (PSG) e desponta como a grande promessa de gols e segurança na seleção de Portugal.O casal já está junto há cerca de dois anos e meio. Embora mantenham uma postura bastante reservada nas redes sociais, a beleza e o carisma de Thalyta não passaram batidos pelos torcedores europeus.
Thalyta Silva, namorada do jogador Nuno Mendes
A história do casal começou em Portugal, país onde os dois residiam quando se conheceram. Hoje, a modelo divide a rotina com o atleta em uma luxuosa residência em Paris, na França. Thalyta marcou presença VIP nas arquibancadas durante as duas conquistas de títulos europeus que o defensor faturou recentemente na carreira.
Quando as agendas profissionais dão uma trégua, os dois levam uma vida tranquila. O casal prefere fugir do agito das baladas para viajar rumo a destinos paradisíacos com praia, curtir o descanso em casa na companhia de seus dois cachorros de estimação e apreciar a alta gastronomia.