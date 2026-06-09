Deborah Secco reencontra Maya Massafera e comentário sobre transição viraliza: ‘Só conhecia o falecido’

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de junho de 2026 às 21:00
Deborah Secco e Maya Massafera movimentaram as redes sociais após compartilharem momentos de um reencontro durante a gravação de uma entrevista para o canal da influenciadora no YouTube. O encontro aconteceu nesta segunda-feira (8) e rapidamente virou assunto entre os fãs.
Logo no início dos vídeos publicados nos stories, Deborah Secco apareceu animada ao lado de Maya Massafera. “E hoje… olha com quem eu tô! Olha que sorte a minha!”, comentou a atriz. Maya retribuiu os elogios e afirmou: “A mulher mais gata do mundo. A Deborah tá muito bonita ao vivo!”.
Veja como ficou o rosto de Maya Massafera
O momento que mais repercutiu, no entanto, foi uma brincadeira feita por Deborah sobre a atual fase da influenciadora. Ao dizer que queria conhecê-la pessoalmente havia muito tempo, a atriz comentou: “Eu tava louca para te ver, te conhecer. Só conhecia o falecido, acho que eu tô conhecendo oficialmente…”. Maya concordou com a observação e respondeu apenas: “Verdade”.
Além do bate-papo descontraído, as duas confirmaram que a entrevista gravada será publicada no canal de Maya. “Hoje gravei, contei, falei… E vai estar tudo no YouTube, né?”, perguntou Deborah. Maya respondeu: “Vai, vai, vocês vão amar a entrevista”.
O encontro terminou em clima de amizade. “Eu amo muito você”, declarou Deborah. Maya respondeu: “Eu também”. Em tom bem-humorado, a atriz ainda encerrou o vídeo dizendo que iria “roubar todas as joias”, arrancando risadas da influenciadora.
A repercussão nas redes sociais se concentrou principalmente no comentário espontâneo de Deborah, que gerou diferentes reações entre seguidores e rapidamente se tornou um dos trechos mais compartilhados do encontro.