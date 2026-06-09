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Deborah Secco reencontra Maya Massafera e comentário sobre transição viraliza: ‘Só conhecia o falecido’

Além do bate-papo descontraído, as duas confirmaram que a entrevista gravada será publicada no canal de Maya

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2026 às 21:00

Deborah Secco e Maya Massafera
Deborah Secco e Maya Massafera Crédito: Reprodução

Deborah Secco e Maya Massafera movimentaram as redes sociais após compartilharem momentos de um reencontro durante a gravação de uma entrevista para o canal da influenciadora no YouTube. O encontro aconteceu nesta segunda-feira (8) e rapidamente virou assunto entre os fãs.

Logo no início dos vídeos publicados nos stories, Deborah Secco apareceu animada ao lado de Maya Massafera. “E hoje… olha com quem eu tô! Olha que sorte a minha!”, comentou a atriz. Maya retribuiu os elogios e afirmou: “A mulher mais gata do mundo. A Deborah tá muito bonita ao vivo!”.

Veja como ficou o rosto de Maya Massafera

Maya Massafera mostrou resultado de cirurgia no rosto por Reprodução
Antes e depois da cirurgia no rosto de Maya Massafera por Reprodução
Resultado do rosto de Maya Massafera por Reprodução/TikTok
Resultado do rosto de Maya Massafera por Reprodução/TikTok
Resultado do rosto de Maya Massafera por Reprodução/TikTok
Osso retirado do rosto de Maya Massafera por Reprodução/TikTok
Resultado do rosto de Maya Massafera por Reprodução/TikTok
Maya Massafera fez cirurgia para deixar rosto mais delicado por Reprodução
Maya Massafera fez cirurgia para deixar rosto mais delicado por Reprodução
Maya Massafera mostra queimaduras no rosto por Reprodução
Maya Massafera antes por Reprodução/Instagram
Maya Massafera antes por Reprodução/Instagram
Maya Massafera antes por Reprodução/Instagram
Maya Massafera antes por Reprodução/Instagram
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Maya Massafera mostrou resultado de cirurgia no rosto por Reprodução

O momento que mais repercutiu, no entanto, foi uma brincadeira feita por Deborah sobre a atual fase da influenciadora. Ao dizer que queria conhecê-la pessoalmente havia muito tempo, a atriz comentou: “Eu tava louca para te ver, te conhecer. Só conhecia o falecido, acho que eu tô conhecendo oficialmente…”. Maya concordou com a observação e respondeu apenas: “Verdade”.

Além do bate-papo descontraído, as duas confirmaram que a entrevista gravada será publicada no canal de Maya. “Hoje gravei, contei, falei… E vai estar tudo no YouTube, né?”, perguntou Deborah. Maya respondeu: “Vai, vai, vocês vão amar a entrevista”.

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O encontro terminou em clima de amizade. “Eu amo muito você”, declarou Deborah. Maya respondeu: “Eu também”. Em tom bem-humorado, a atriz ainda encerrou o vídeo dizendo que iria “roubar todas as joias”, arrancando risadas da influenciadora.

A repercussão nas redes sociais se concentrou principalmente no comentário espontâneo de Deborah, que gerou diferentes reações entre seguidores e rapidamente se tornou um dos trechos mais compartilhados do encontro.

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