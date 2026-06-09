CONHECE ELE?

Após reconhecimento de paternidade, filho de 7 anos de MC Poze vira fenômeno nas redes sociais

Menino de 7 anos vem conquistando fãs na internet e já acumula milhões de visualizações em vídeos publicados no Instagram.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:30

MC Poze e o filho Crédito: Reprodução

O reconhecimento da paternidade de MC Poze do Rodo trouxe uma mudança rápida para a vida de Enzo Nascimento, de 7 anos. Pouco tempo após ter o nome do funkeiro oficialmente associado ao seu, o menino passou a ganhar destaque nas redes sociais e já soma mais de 180 mil seguidores no Instagram.

A conta é administrada pela mãe, Ana Beatriz Nascimento, e reúne vídeos do cotidiano da criança, além de registros que mostram o carinho recebido de fãs mirins.

MC Poze do Rodo 1 de 6

Um dos conteúdos mais populares mostra Enzo usando um cordão de ouro semelhante aos acessórios utilizados pelo pai e passando por uma transformação no visual. A publicação ultrapassou a marca de 4 milhões de visualizações.

Semelhança com o pai chama atenção

Recentemente, MC Poze compartilhou uma foto ao lado dos seis filhos. O registro marcou a primeira aparição pública do cantor reunido com toda a família após o reconhecimento da paternidade de Enzo. A imagem rapidamente repercutiu entre os seguidores, que destacaram a semelhança física entre o menino e o artista.

Comentários apontando que Enzo seria o filho mais parecido com o cantor dominaram as redes sociais, reforçando a repercussão da nova fase da família.

Reconhecimento aconteceu neste ano

Enzo é fruto de um relacionamento anterior à fama do funkeiro. Em abril deste ano, Ana Beatriz veio a público afirmar que o menino era filho do cantor e relatou que buscava havia anos a realização de um exame de DNA.

Após a repercussão do caso nas redes sociais, o reconhecimento oficial acabou acontecendo, e o garoto passou a ser apresentado como um dos herdeiros do artista.

Quem são os filhos de MC Poze

Além de Enzo, o cantor é pai de outros cinco filhos. Três deles são do relacionamento com a influenciadora Viviane Noronha: Júlia, Miguel e Laura.

O artista também é pai de Jade, filha da influenciadora Isabelly Pereira, e de Manuela, fruto da relação com Myllena Rocha.