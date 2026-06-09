Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após reconhecimento de paternidade, filho de 7 anos de MC Poze vira fenômeno nas redes sociais

Menino de 7 anos vem conquistando fãs na internet e já acumula milhões de visualizações em vídeos publicados no Instagram.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:30

MC Poze e o filho
MC Poze e o filho Crédito: Reprodução

O reconhecimento da paternidade de MC Poze do Rodo trouxe uma mudança rápida para a vida de Enzo Nascimento, de 7 anos. Pouco tempo após ter o nome do funkeiro oficialmente associado ao seu, o menino passou a ganhar destaque nas redes sociais e já soma mais de 180 mil seguidores no Instagram.

A conta é administrada pela mãe, Ana Beatriz Nascimento, e reúne vídeos do cotidiano da criança, além de registros que mostram o carinho recebido de fãs mirins.

MC Poze do Rodo

MC Poze do Rodo por Reprodução
MC Poze do Rodo por Reprodução/YouTube
MC Poze por Reprodução
MC Poze foi preso no Rio por Reprodução / TV Bahia
MC Poze por Reprodução
MC Poze do Rodo por Reprodução/Instagram
1 de 6
MC Poze do Rodo por Reprodução

Um dos conteúdos mais populares mostra Enzo usando um cordão de ouro semelhante aos acessórios utilizados pelo pai e passando por uma transformação no visual. A publicação ultrapassou a marca de 4 milhões de visualizações.

Semelhança com o pai chama atenção

Recentemente, MC Poze compartilhou uma foto ao lado dos seis filhos. O registro marcou a primeira aparição pública do cantor reunido com toda a família após o reconhecimento da paternidade de Enzo. A imagem rapidamente repercutiu entre os seguidores, que destacaram a semelhança física entre o menino e o artista.

Comentários apontando que Enzo seria o filho mais parecido com o cantor dominaram as redes sociais, reforçando a repercussão da nova fase da família.

Reconhecimento aconteceu neste ano

Enzo é fruto de um relacionamento anterior à fama do funkeiro. Em abril deste ano, Ana Beatriz veio a público afirmar que o menino era filho do cantor e relatou que buscava havia anos a realização de um exame de DNA.

Após a repercussão do caso nas redes sociais, o reconhecimento oficial acabou acontecendo, e o garoto passou a ser apresentado como um dos herdeiros do artista.

Leia mais

Imagem - Com malas pesadas, Giovanna Ewbank é deixada no meio de avenida movimentada e desabafa na web

Com malas pesadas, Giovanna Ewbank é deixada no meio de avenida movimentada e desabafa na web

Imagem - 'Assustado': Arlindinho sofre assalto à mão armada e expõe itens roubados na web

'Assustado': Arlindinho sofre assalto à mão armada e expõe itens roubados na web

Imagem - Após chá revelação, Bruna Rotta anuncia fim de namoro com o jogador Kauã Elias; saiba motivo

Após chá revelação, Bruna Rotta anuncia fim de namoro com o jogador Kauã Elias; saiba motivo

Quem são os filhos de MC Poze

Além de Enzo, o cantor é pai de outros cinco filhos. Três deles são do relacionamento com a influenciadora Viviane Noronha: Júlia, Miguel e Laura.

O artista também é pai de Jade, filha da influenciadora Isabelly Pereira, e de Manuela, fruto da relação com Myllena Rocha.

Enquanto o pai segue no centro das atenções por sua carreira e pelas recentes polêmicas judiciais, Enzo vem construindo uma trajetória própria nas redes sociais, onde já reúne uma legião de seguidores e admiradores.

Mais recentes

Imagem - Exposição no Museu de Arte da Bahia ganha visitas guiadas e contação de histórias gratuitas

Exposição no Museu de Arte da Bahia ganha visitas guiadas e contação de histórias gratuitas
Imagem - João Augusto vende mansão milionária onde Gugu Liberato morreu nos Estados Unidos

João Augusto vende mansão milionária onde Gugu Liberato morreu nos Estados Unidos
Imagem - Comboio ferroviário atravessou o oceano, viajou 20 mil km para dar uma mãozinha no caótico sistema de transporte brasileiro

Comboio ferroviário atravessou o oceano, viajou 20 mil km para dar uma mãozinha no caótico sistema de transporte brasileiro