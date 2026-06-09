Após reconhecimento de paternidade, filho de 7 anos de MC Poze vira fenômeno nas redes sociais

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:30
O reconhecimento da paternidade de MC Poze do Rodo trouxe uma mudança rápida para a vida de Enzo Nascimento, de 7 anos. Pouco tempo após ter o nome do funkeiro oficialmente associado ao seu, o menino passou a ganhar destaque nas redes sociais e já soma mais de 180 mil seguidores no Instagram.
A conta é administrada pela mãe, Ana Beatriz Nascimento, e reúne vídeos do cotidiano da criança, além de registros que mostram o carinho recebido de fãs mirins.
MC Poze do Rodo
Um dos conteúdos mais populares mostra Enzo usando um cordão de ouro semelhante aos acessórios utilizados pelo pai e passando por uma transformação no visual. A publicação ultrapassou a marca de 4 milhões de visualizações.
Semelhança com o pai chama atenção
Recentemente, MC Poze compartilhou uma foto ao lado dos seis filhos. O registro marcou a primeira aparição pública do cantor reunido com toda a família após o reconhecimento da paternidade de Enzo. A imagem rapidamente repercutiu entre os seguidores, que destacaram a semelhança física entre o menino e o artista.
Comentários apontando que Enzo seria o filho mais parecido com o cantor dominaram as redes sociais, reforçando a repercussão da nova fase da família.
Reconhecimento aconteceu neste ano
Enzo é fruto de um relacionamento anterior à fama do funkeiro. Em abril deste ano, Ana Beatriz veio a público afirmar que o menino era filho do cantor e relatou que buscava havia anos a realização de um exame de DNA.
Após a repercussão do caso nas redes sociais, o reconhecimento oficial acabou acontecendo, e o garoto passou a ser apresentado como um dos herdeiros do artista.
Quem são os filhos de MC Poze
Além de Enzo, o cantor é pai de outros cinco filhos. Três deles são do relacionamento com a influenciadora Viviane Noronha: Júlia, Miguel e Laura.
O artista também é pai de Jade, filha da influenciadora Isabelly Pereira, e de Manuela, fruto da relação com Myllena Rocha.
Enquanto o pai segue no centro das atenções por sua carreira e pelas recentes polêmicas judiciais, Enzo vem construindo uma trajetória própria nas redes sociais, onde já reúne uma legião de seguidores e admiradores.