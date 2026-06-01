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Como é o avião de R$ 1 bilhão com serviço de luxo que levará a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Aeronave oferece serviço premium, incluindo poltrona que vira cama e buffet sofisticado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de junho de 2026 às 21:10

Aeronave ofecere conforto aos atletas da seleção brasileira
Aeronave ofecere conforto aos atletas da seleção brasileira Crédito: Reprodução

A seleção brasileira vai cruzar o continente para a Copa do Mundo de 2026 em avião de luxo e embarca nesta segunda-feira (1ª), às 22h, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, em direção a Nova Jersey, nos Estados Unidos, cidade que servirá como base da equipe dos atletas.

Os atletas da seleção brasileira chegarão no país para a viagem de aproximadamente 10 horas em Boeing 767, avaliado em cerca de R$ 1,19 bilhão, fretado pela CBF. A aeronave tem 96 assentos, todos de classe executiva.

Aeronave de luxo

Aeronave que levará a Seleção Brasileira para a Copa 2026 por Reprodução
Aeronave que levará a Seleção Brasileira para a Copa 2026 por Reprodução
Aeronave que levará a Seleção Brasileira para a Copa 2026 por Reprodução
Aeronave que levará a Seleção Brasileira para a Copa 2026 por Reprodução
Aeronave que levará a Seleção Brasileira para a Copa 2026 por Reprodução
Aeronave que levará a Seleção Brasileira para a Copa 2026 por Reprodução
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Aeronave que levará a Seleção Brasileira para a Copa 2026 por Reprodução

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O avião é da companhia sul-africana Aeronexus, mas gerou dúvidas, porque a aeronave recebeu a identidade visual da Azul, patrocinadora oficial da seleção brasileira.

Segundo a CNN, apesar do avião não ser da companhia brasileira, os jogadores e os integrantes da comissão técnica terão acesso aos serviços da Azul durante o voo.

A Azul Linhas Aéreas oferece uma experiência de luxo sobretudo através da Classe Executiva (Azul Business) em voos internacionais de longa distância. Os jogadores terão acesso a assentos que se transformam em camas horizontais (full-flat), acesso direto ao corredor, kit de amenidades premium e sistema de entretenimento individual de tela grande.

O menu exclusivo tem opções de pratos quentes e serviço de bordo requintado em rotas para os EUA e Europa. Além de incluir buffet com comidas e bebidas à disposição. Os serviços ainda englobam atendimento telefônico dedicado e bônus de pontuação.

Cada passageiro receberá o kit tradicional da classe executiva:

  • Máscara de dormir (tapa-olhos)
  • Meias térmicas
  • Protetor auricular (tampões de ouvido)
  • Escova de dentes
  • Creme dental
  • Creme hidratante para as mãos - Rituals
  • Protetor labial - Rituals
  • Escova/Pente de cabelo
  • Lenços de papel

Tags:

Copa do Mundo Avião Copa do Mundo 2026

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