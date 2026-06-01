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Vini Jr. apoia Virgínia Fonseca após desabafo por xingamentos no Maracanã

Jogador prestou apoio à ex-namorada, que foi alvo de coro ofensivo durante amistoso da Seleção Brasileira no último domingo (31)

Kamila Macedo

Publicado em 1 de junho de 2026 às 20:59

Vini Jr. sai em defesa de Virgínia após xingamentos no Maracanã Crédito: Reprodução

Vini Jr. saiu em defesa da ex-namorada Virgínia Fonseca nesta segunda-feira (1º). O apoio ocorreu após a empresária desabafar nas redes sociais por ter sido xingada no Maracanã, durante o jogo da Seleção Brasileira no último domingo (31).

Em resposta à publicação de Virgínia, Vini prestou solidariedade: "Nunca deixe de ser você. Você é gigante".

Os dois terminaram o relacionamento no dia 15 de maio, após passarem sete meses juntos. O término foi marcado por controvérsias envolvendo a empresária e o jogador de futebol.

Virgínia também recebeu o apoio de Zé Felipe, seu ex-marido e pai dos seus três filhos (Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo), que comentou dois emojis de palmas na publicação, celebrando a influenciadora.

Look de Virginia Fonseca para amistoso da Seleção Brasileira 1 de 5

O que aconteceu?

A empresária estava no estádio para acompanhar o jogo entre Brasil e Panamá, amistoso da seleção brasileira em preparação para a Copa do Mundo de 2026 no último domingo (31), quando foi recebida com xingamentos pela torcida. "Ei, Virginia, vai tomar no ", foi o que o coro cantou após Vini Jr. marcar um gol.

Por meio das redes sociais, nesta segunda-feira (1º), ela fez um longo desabafo. “Eu estava pensando esses dias, e sabe de uma coisa? Eu também me canso. Eu também tenho dias em que dói. Mas eu me reconstruo. E uma das maiores lições que a vida me ensinou até hoje é que as pessoas sempre terão uma opinião sobre você. E, na maioria das vezes, isso diz muito mais sobre elas do que sobre quem você é”, começou no texto.

“Quando comecei a gravar vídeos para a internet, disseram que eu estava passando vergonha. E eu senti vergonha. Mas continuei. Nos relacionamentos, fui julgada. Na maternidade, fui julgada. Quando construí empresas do zero, fui julgada”, continuou Virginia.

“Vai ser sempre assim. Se você trabalhar, vão criticar. Se descansar, também vão criticar. Se usar a roupa que gosta, vão criticar. Se falar ou se calar, haverá críticas. Por isso, chega um momento em que você precisa decidir: Vai viver a sua vida ou a expectativa dos outros? Porque a crítica nunca construiu uma empresa. Nunca gerou empregos. Nunca realizou sonhos”, desabafou.