Astro de ‘Harry Potter’, Daniel Radcliffe faz revelação inédita sobre a vida do filho

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Kamila Macedo
Publicado em 1 de junho de 2026 às 19:12
Daniel Radcliffe está eternizado na mente do público por seu papel na franquia Harry Potter, na qual interpretou o protagonista e alcançou sucesso mundial. No entanto, apesar de ser amplamente reconhecido nas ruas por seu trabalho no cinema, o artista revelou à revista People que seu filho de 3 anos ainda não entende que o pai é famoso e qual, exatamente, é sua profissão.
Radcliffe contou que o menino ficou desorientado ao vê-lo na televisão em meio aos comerciais dos Jogos Olímpicos de Inverno. Na ocasião, o ator apareceu divulgando a peça “Every Brilliant Thing”, da Broadway. Acontece que a criança estava apenas com a mãe, a atriz Erin Darke, porque Daniel tinha acabado de sair do ambiente, o que tornou a situação ainda mais confusa aos olhos do garoto.
“Ele nunca tinha visto nada que eu fiz ou tido consciência desse tipo de coisa. Então olhou para a televisão e disse: ‘Papai?’. Foi naquele tom de voz de quem pensa: ‘Não estou ficando maluco, estou?’. Depois perguntou: ‘Ele foi embora?’, porque achou que, como eu tinha saído da sala, tinha aparecido na TV”, disse.
Harry Potter
Daniel ainda destacou como é complicado explicar o que um ator ou atriz faz para alguém tão jovem, observando que o trabalho se mostra diferente quando se torna difícil descrevê-lo a um filho: “Você sabe que seu trabalho é estranho quando não consegue descrevê-lo para uma criança. Dá para explicar policial, bombeiro, médico. Mas quando chega à atuação, você diz: ‘Nós contamos histórias, como nos seus livros. Nós representamos essas histórias’. Ele está muito longe de entender o que eu faço, e vou mantê-lo sem saber o máximo possível”.
Daniel Radcliffe e sua companheira, Erin Darke, se conheceram durante as gravações do longa-metragem “Kill Your Darlings” (2013). O filho do casal nasceu em abril de 2023, mas eles optam por mantê-lo fora da mídia, sem exibir o rosto ou revelar o nome da criança.