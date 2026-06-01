FAMOSOS

Davi Brito reage após nocaute de Bambam e rebate provocações na web: 'Vou morrer porque perdi?'

Campeão do BBB 24 se pronunciou após ser derrotado por Kleber Bambam no Fight Music Show 8 e respondeu aos comentários que recebeu nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 1 de junho de 2026 às 20:14

Davi Brito quebrou o silêncio após ser nocauteado por Kleber Bambam Crédito: Divulgação

Horas depois de deixar o ringue derrotado por Kleber Bambam no Fight Music Show 8, Davi Brito decidiu falar diretamente com os seguidores. O campeão do BBB 24 usou as redes sociais para comentar o resultado da luta e responder aos internautas que passaram a zombar de sua derrota.

O influenciador foi nocauteado pelo vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil no sexto round do confronto realizado na madrugada de sábado (31). Apesar do revés, Davi afirmou que sai satisfeito por ter encarado o desafio e destacou o esforço dedicado durante a preparação para o combate.

“Fala minha galera, só passando para dizer que tá tudo bem. Ontem a luta foi pancada, lutamos com tudo, entregamos entretenimento, fizemos nosso papel”, declarou em vídeo publicado no Instagram.

Davi também ressaltou que poucos aceitariam uma experiência semelhante e afirmou não se arrepender de ter entrado no ringue diante de um adversário mais experiente em eventos de luta.

Patrimônio de Davi Brito 1 de 14

“Fiz meu papel, me dediquei pra caramba, dei o melhor, o que eu fiz, poucos fariam. Tem muita gente que gosta de ver e gosta de resenhar, mas enfim. Perdeu, perdeu, fazer o que? Vou morrer, vou descer do prédio por que perdi? Vida que segue”, afirmou.

O ex-BBB revelou ainda que recebeu diversas mensagens provocativas após o resultado e aproveitou para responder aos críticos. Segundo ele, o mais importante foi ter se preparado, participado do evento e conquistado visibilidade com a luta.

“Muita gente fica falando no meu direct ‘perdeu perdeu’, perdi, beleza, mas eu tentei, me esforcei, treinei, trabalhei. Nós somos influenciadores e temos que estar sempre na mídia. Um evento desse com audiência e visibilidade na Globo, a gente exaltou o boxe, gostei do treinamento, vida que segue, tenho apenas 23 anos. A vida é assim, perde e ganha”, disse.

A luta entre Davi Brito e Kleber Bambam foi um dos momentos mais comentados do Fight Music Show 8. Após a vitória, Bambam ainda provocou o rival ao aparecer com uma máscara de oxigênio durante as comemorações, cena que rapidamente repercutiu nas redes sociais.