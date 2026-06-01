CACHÊ MILIONÁRIO

Quanto Bambam e Davi Brito ganharam no Fight Music Show 8? Valores milionários chamam atenção

Duelo entre os campeões do BBB 1 e do BBB 24 movimentou milhões em cachês, patrocínios e ações comerciais dentro e fora do ringue

Heider Sacramento

Publicado em 1 de junho de 2026 às 20:45

Bambam e Davi faturaram milhões no Fight Music Show 8 Crédito: Reprodução

A luta entre Kleber Bambam e Davi Brito foi um dos momentos mais comentados do Fight Music Show 8, mas os números fora do ringue também impressionam. Além da rivalidade entre os dois campeões do Big Brother Brasil, o confronto movimentou cifras milionárias em cachês, patrocínios e ativações publicitárias.

Realizado na Arena Pacaembu, em São Paulo, o combate colocou frente a frente o vencedor da primeira edição do BBB e o campeão do BBB 24. O embate terminou com vitória de Bambam por nocaute no sexto round, mas ambos deixaram o evento com ganhos expressivos.

Segundo estimativas divulgadas pelo The Sporting News, Kleber Bambam teria recebido uma bolsa fixa de aproximadamente R$ 1,5 milhão para participar da luta. Somando contratos publicitários, patrocínios e ações digitais ligadas ao evento, o faturamento total do influenciador pode ter alcançado cerca de R$ 4 milhões.

Casa de praia de Davi Brito 1 de 5

Já Davi Brito teria garantido uma bolsa estimada em R$ 1 milhão. Com acordos comerciais e campanhas associadas à repercussão do confronto, o campeão do BBB 24 pode ter alcançado um faturamento total próximo de R$ 2,5 milhões.

A diferença entre os valores está diretamente ligada ao potencial comercial de cada participante. Bambam já acumula experiência em eventos do Fight Music Show e construiu uma imagem associada às lutas de entretenimento, atraindo patrocinadores de diferentes segmentos e ampliando seu valor de mercado.

O histórico do ex-BBB também pesa. Em 2024, quando enfrentou Acelino Popó Freitas no Fight Music Show 4, Bambam revelou que todo o ciclo comercial gerado pelo evento, incluindo contratos, publicidade e exposição de marca, ultrapassou R$ 10 milhões em faturamento.

Rotina fitness de Davi Brito 1 de 5

No caso de Davi Brito, o confronto representou mais um passo na tentativa de consolidar seu nome no universo das lutas entre celebridades. Apesar da enorme visibilidade conquistada após vencer o BBB 24, o influenciador ainda busca fortalecer sua presença comercial nesse segmento específico.

Antes do combate, Bambam já havia provocado o rival ao destacar a diferença de gerações entre os dois. “Uma luta bacana, o Davi foi o campeão do BBB 24 e eu fui o primeiro. São duas gerações diferentes, ele tem 24 anos e eu tenho 48. Vou me testar pela minha idade e ele vai se testar para ver se é um cara brabo”, declarou.