VIRALIZOU

Influenciador compra R$ 7 mil em figurinhas da Copa e reação de funcionária de banca viraliza na web

Vídeo mostra o momento em que Patrick Blackoutz pede mil pacotes do álbum da Copa do Mundo de 2026 e surpreende uma vendedora em São Paulo

Heider Sacramento

Publicado em 1 de junho de 2026 às 21:43

Patrick Blackoutz gastou R$ 7 mil em figurinhas da Copa e a reação da vendedora virou assunto nas redes Crédito: Reprodução

Uma compra inusitada transformou uma simples visita a uma banca de jornal em um dos vídeos mais comentados das redes sociais nos últimos dias. O influenciador Patrick Blackoutz viralizou ao gastar cerca de R$ 7 mil em figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2026 e registrar a reação da funcionária responsável pelo atendimento.

A gravação, publicada no TikTok, já ultrapassou 2 milhões de visualizações. Tudo começou após um seguidor lançar um desafio nos comentários: comprar mil pacotes de figurinhas de uma só vez. Patrick decidiu aceitar a proposta e foi até uma banca localizada na Vila Mariana, em São Paulo.

O que mais chamou atenção, porém, não foi apenas o valor desembolsado, mas a surpresa da funcionária ao ouvir o pedido. Sem esconder o espanto, ela questionou o influenciador.

“Você acha que tem mil pacotinhos de figurinhas?”

Pouco depois, ao perceber que a compra era real, veio uma nova reação que acabou viralizando junto com o vídeo.

“Vai querer tudo mesmo?”, perguntou a vendedora.

Após confirmar o pedido, Patrick mostrou uma grande caixa de papelão repleta de figurinhas e exibiu o comprovante de pagamento no valor de R$ 7 mil. Nas imagens, a funcionária aparece ainda tentando processar a situação e chega a fazer uma ligação, aparentemente para informar o ocorrido ao responsável pela banca.

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Nos comentários, a própria vendedora, identificada como Fernanda Alves, entrou na conversa e revelou que a situação marcou seu dia de trabalho.

“Fez meu dia. Trabalho há quase dois anos nessa banca e o movimento só melhora agora na época da Copa”, escreveu.