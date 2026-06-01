Influenciador compra R$ 7 mil em figurinhas da Copa e reação de funcionária de banca viraliza na web

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 1 de junho de 2026 às 21:43
Uma compra inusitada transformou uma simples visita a uma banca de jornal em um dos vídeos mais comentados das redes sociais nos últimos dias. O influenciador Patrick Blackoutz viralizou ao gastar cerca de R$ 7 mil em figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2026 e registrar a reação da funcionária responsável pelo atendimento.
A gravação, publicada no TikTok, já ultrapassou 2 milhões de visualizações. Tudo começou após um seguidor lançar um desafio nos comentários: comprar mil pacotes de figurinhas de uma só vez. Patrick decidiu aceitar a proposta e foi até uma banca localizada na Vila Mariana, em São Paulo.
O que mais chamou atenção, porém, não foi apenas o valor desembolsado, mas a surpresa da funcionária ao ouvir o pedido. Sem esconder o espanto, ela questionou o influenciador.
“Você acha que tem mil pacotinhos de figurinhas?”
Pouco depois, ao perceber que a compra era real, veio uma nova reação que acabou viralizando junto com o vídeo.
“Vai querer tudo mesmo?”, perguntou a vendedora.
Após confirmar o pedido, Patrick mostrou uma grande caixa de papelão repleta de figurinhas e exibiu o comprovante de pagamento no valor de R$ 7 mil. Nas imagens, a funcionária aparece ainda tentando processar a situação e chega a fazer uma ligação, aparentemente para informar o ocorrido ao responsável pela banca.
Figurinhas da Copa 2026 no iFood: Saiba como comprar com entrega em 10 minutos e data de lançamento
Nos comentários, a própria vendedora, identificada como Fernanda Alves, entrou na conversa e revelou que a situação marcou seu dia de trabalho.
“Fez meu dia. Trabalho há quase dois anos nessa banca e o movimento só melhora agora na época da Copa”, escreveu.
A publicação rapidamente se espalhou por diferentes plataformas e divertiu internautas, que comentaram tanto a ousadia do influenciador quanto a reação espontânea da funcionária. Muitos também aproveitaram para relembrar a tradição dos álbuns da Copa do Mundo, que costumam mobilizar colecionadores em todo o país a cada edição do torneio.