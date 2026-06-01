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Luana Piovani critica Nattan após show alcoolizado e ironiza declarações sobre paternidade

Atriz questionou o cachê de R$ 900 mil recebido pelo cantor no Ceará e criticou a postura do artista em relação à esposa, Rafa KalimanN

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 1 de junho de 2026 às 15:29

Luana Piovani detona Nattan em publicação nas redes sociais
Luana Piovani detona Nattan em publicação nas redes sociais Crédito: Reprodução

Luana Piovani utilizou as redes sociais para criticar Nattan, após o cantor se apresentar alcoolizado no São João de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. O episódio ocorreu na última sexta-feira (29) e o marido de Rafa Kalimann chegou a pedir desculpas pelo ocorrido, mas a atriz não poupou críticas.

“O brasileiro tomando no rabo a seco e o ‘filho da pulta’ ganhando quase uma milha [por show], posando de artista emocionado. Pobre mulher de bebê no colo”, detonou Piovani, destacando o valor de R$ 900 mil que Nattan recebeu como cachê pelo show, segundo o Portal da Transparência da Prefeitura de Maracanaú.

Luana Piovani

Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução
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Luana Piovani por Reprodução

Já em outra publicação, Luana trouxe à tona uma entrevista do artista para o portal Leo Dias, na qual ele falava sobre paternidade. No trecho, Nattan, em tom descontraído, afirmou que está na expectativa para ter mais filhos com Rafa Kalimann e que espera somente acabar o período de resguardo de 40 dias.

“Na hora que a fábrica abrir, menino, se prepara que lá vem mais. Eu não vou perder tempo, não”, disse o cantor no vídeo.

A atriz detonou a declaração em suas redes sociais. “Olha aí o belzebu bebum mostrando o nível de roubada que a mocinha arrumou”, escreveu.

Declarações de Luana Piovani sobre Nattan
Declarações de Luana Piovani sobre Nattan Crédito: Reprodução/Instagram

Entre as polêmicas recentes envolvendo o nome do músico, sua companheira, Rafa Kalimann, comentou como se sentiu solitária durante a gestação, apesar de ter negado que foi abandonada por ele nesse período.

Eles são pais de Zuza, que nasceu no dia 6 de janeiro de 2026.

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Nattan Luana Piovani

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