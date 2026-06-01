ENTENDA

Alcione abre o jogo sobre confusão com Belo na hora de cantar o hino nacional

Cantora e Belo promoveram um desencontro de vozes antes do amistoso entre Brasil e Panamá

Felipe Sena

Publicado em 1 de junho de 2026 às 16:15

Alcione e Belo cantando no amistoso Crédito: Reprodução | X

O dueto de Alcione e Belo no gramado do Maracanã, minutos antes do amistoso entre Brasil e Panamá, neste domingo (1ª), era uma dos momentos mais aguardados antes da Copa do Mundo 2026. No entanto, o encontro acabou rendendo vários memes nas redes sociais.

Convidados para cantarem o hino nacional, Belo e Alcione se atrapalharam e a interpretação ficou confusa e truncada.

Alcione 1 de 7

A cantora decidiu abrir o jogo sobre o problema entorno da apresentação. De acordo com Alcione tudo foi culpa do delay no ouvido dela e de Belo, segundo o jornal O Globo. A confusão aconteceu através da assessoria de imprensa.

Sei lá que merda aconteceu aqui mas o Belo foi horroroso cantando o hino nacional



Alcione tentou ajudar, mas o Belo acabou atrapalhando e no final a capela tentou salvar, mas não adiantou



A merda já tava feitapic.twitter.com/7Xws8kKlYC — Nação Marvel (@nacaomarvell) May 31, 2026