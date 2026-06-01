Alcione abre o jogo sobre confusão com Belo na hora de cantar o hino nacional

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Felipe Sena
Publicado em 1 de junho de 2026 às 16:15
O dueto de Alcione e Belo no gramado do Maracanã, minutos antes do amistoso entre Brasil e Panamá, neste domingo (1ª), era uma dos momentos mais aguardados antes da Copa do Mundo 2026. No entanto, o encontro acabou rendendo vários memes nas redes sociais.
Convidados para cantarem o hino nacional, Belo e Alcione se atrapalharam e a interpretação ficou confusa e truncada.
Alcione
A cantora decidiu abrir o jogo sobre o problema entorno da apresentação. De acordo com Alcione tudo foi culpa do delay no ouvido dela e de Belo, segundo o jornal O Globo. A confusão aconteceu através da assessoria de imprensa.
Delay é uma expressão usada para se referir ao atraso no retorno do áudio, ou seja, o cantor ouve a própria voz com frações de segundo de atraso pelos monitores ou pelo sistema do estádio. Isso pode fazer com que ele acelere, desacelere ou perca a referência do tempo.