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Alcione abre o jogo sobre confusão com Belo na hora de cantar o hino nacional

Cantora e Belo promoveram um desencontro de vozes antes do amistoso entre Brasil e Panamá

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de junho de 2026 às 16:15

Alcione e Belo cantando no amistoso
Alcione e Belo cantando no amistoso Crédito: Reprodução | X

O dueto de Alcione e Belo no gramado do Maracanã, minutos antes do amistoso entre Brasil e Panamá, neste domingo (1ª), era uma dos momentos mais aguardados antes da Copa do Mundo 2026. No entanto, o encontro acabou rendendo vários memes nas redes sociais.

Convidados para cantarem o hino nacional, Belo e Alcione se atrapalharam e a interpretação ficou confusa e truncada.

Alcione

Alcione por Reprodução | Redes Sociais
Alcione por Reprodução | Redes Sociais
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Alcione por Reprodução | Redes Sociais

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A cantora decidiu abrir o jogo sobre o problema entorno da apresentação. De acordo com Alcione tudo foi culpa do delay no ouvido dela e de Belo, segundo o jornal O Globo. A confusão aconteceu através da assessoria de imprensa.

Delay é uma expressão usada para se referir ao atraso no retorno do áudio, ou seja, o cantor ouve a própria voz com frações de segundo de atraso pelos monitores ou pelo sistema do estádio. Isso pode fazer com que ele acelere, desacelere ou perca a referência do tempo.

Tags:

Alcione Belo

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