CASA E JARDIM

As 4 melhores espécies de árvore para plantar no quintal para ter sempre frutas frescas, e sem rachaduras no piso

Algumas árvores têm raízes menos agressivas que danificam o piso, ajudam a manter o quintal bonito sem abalar a estrutura da casa



Gabriela Barbosa

Agência Correio

Publicado em 1 de junho de 2026 às 17:00

4 melhores espécies de árvore para plantar no quintal e sempre ter frutas frescas Crédito: Pexels

Criar um quintal verde, produtivo e agradável tem se tornado um objetivo comum entre moradores de casas com pouco espaço. Ainda assim, o medo de que raízes danifiquem o piso faz muita gente desistir de plantar árvores frutíferas próximas à residência.

Apesar dessa preocupação, existem espécies com sistemas radiculares menos agressivos, capazes de crescer de forma controlada. Muitas delas, inclusive, oferecem sombra, perfume e boa produção de frutos sem exigir grandes áreas.

As 4 melhores espécies de árvore para plantar no quintal 1 de 11

Com planejamento adequado e podas regulares, é possível transformar espaços compactos em pequenos pomares domésticos. Algumas árvores se destacam justamente por unir estética, praticidade e raízes discretas.

1- Laranjeira

A laranjeira é uma das opções mais recomendadas para quem quer cultivar frutas sem comprometer o pavimento do quintal. Suas raízes tendem a crescer em profundidade, reduzindo o risco de rachaduras.

A espécie pode ser plantada diretamente no solo ou em vasos grandes. Com boa exposição ao sol e podas frequentes, mantém porte controlado e produz frutos durante boa parte do ano.

Outro destaque é o aroma agradável das folhas e dos frutos, que contribui para um ambiente mais acolhedor. Outras variedades cítricas, como limão, lima e calamondin, também são indicadas para espaços menores.

2- Maçã-d’água

A maçã-d’água tem ganhado espaço em quintais urbanos por apresentar crescimento moderado. Seu sistema radicular costuma causar menos impacto no solo em comparação com árvores de maior porte.

Além da segurança em áreas pavimentadas, a planta possui valor ornamental. Seus frutos avermelhados trazem cor ao ambiente e deixam o jardim mais atrativo.

Com irrigação adequada e podas regulares, o cultivo é simples, inclusive para iniciantes. O crescimento equilibrado também favorece o plantio em terrenos compactos.

3- Caramboleira

A caramboleira é outra alternativa segura para quintais pequenos. Suas raízes são menos expansivas e mais fáceis de controlar ao longo do desenvolvimento.

A árvore ainda oferece a vantagem de produzir frutos várias vezes ao ano. Sua copa ajuda a criar sombra natural, contribuindo para amenizar o calor em dias mais quentes.

Mesmo sendo considerada uma espécie de baixo risco, recomenda-se mantê-la a uma distância segura da estrutura da casa. Podas periódicas ajudam a preservar tanto a planta quanto o piso.

4- Romãzeira

A romãzeira se popularizou nos últimos anos por seu porte compacto e crescimento lento, características que reduzem as chances de danos ao solo e facilitam o cultivo em áreas pequenas.

Além do visual elegante, seus frutos possuem alto valor nutricional e se desenvolvem bem em regiões de clima quente. A espécie também pode ser cultivada em vasos grandes.

Outro ponto positivo é a manutenção simples. Com podas leves e adubação orgânica, a romãzeira permanece saudável por muitos anos sem comprometer a estrutura do quintal.