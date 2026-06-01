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Adaptação de ‘Os Sete Maridos de Evelyn Hugo’ ganha atualização; confira

Atriz substitui Leslye Headland no comando do longa-metragem

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 1 de junho de 2026 às 16:24

Anna Kendrick assume direção de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo
Anna Kendrick assume direção de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo Crédito: Reprodução

A adaptação cinematográfica de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, deu mais um passo com o anúncio de Anna Kendrick como diretora do projeto. As informações são do Deadline.

Apesar de ser conhecida majoritariamente por seu trabalho como atriz, esta não será a primeira vez que Kendrick comanda um longa-metragem. Ela estreou na direção com o thriller A Garota da Vez, lançado em 2023, no qual também interpretou a protagonista Sheryl Bradshaw.

Anunciada em 2022 pela Netflix, a produção ainda não teve os nomes do elenco revelados. O roteiro será assinado por Liz Tigelaar. Anteriormente, Leslye Headland (Quatro Amigas e Um Casamento) havia sido anunciada como diretora em 2023, mas deixou o projeto em 2025.

Lançado em 2017, o livro de Taylor Jenkins Reid acompanha a trajetória da lenda hollywoodiana Evelyn Hugo rumo ao estrelato. A trama se desenvolve quando a atriz decide relatar todos os detalhes de sua vida, marcada na mídia por sete casamentos, a uma jornalista até então desconhecida.

Ainda não há previsão de estreia ou detalhes adicionais sobre o lançamento.

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Como atriz, Anna Kendrick traz no currículo participações na franquia A Escolha Perfeita (2012), além de produções como Crepúsculo (2008), Amor sem Escalas (2009) e Caminhos da Floresta (2014).

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Netflix Adaptação

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