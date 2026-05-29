SAÚDE

Flagrada de muleta em aeroporto, Sandra Annenberg passa por cirurgia; saiba o estado de saúde da jornalista

Após passar por procedimento no fêmur, comandante do Globo Repórter foi clicada por fotógrafos no Rio nesta sexta-feira (29)

Kamila Macedo

Publicado em 29 de maio de 2026 às 22:20

Sandra Annenberg Crédito: Reprodução

Sandra Annenberg chamou a atenção de quem passava pelo aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (29). Aos 57 anos, a apresentadora acabou sendo clicada pelos fotógrafos enquanto caminhava pelo saguão de embarque utilizando uma muleta para conseguir se locomover.

O motivo do uso da muleta tem a ver com uma ida recente ao hospital. De acordo com a revista Quem, a equipe de Comunicação da Globo explicou que a jornalista passou por uma cirurgia devido uma lesão na cartilagem do fêmur esquerdo: "Sandra Annenberg está usando muleta por conta de uma cirurgia para retirada de uma lesão cartilaginosa no fêmur esquerdo".

Para acalmar os fãs, a emissora garantiu que está tudo sob controle com a saúde de Sandra. "O procedimento foi bem-sucedido e a jornalista está bem, fazendo fisioterapia e mantendo a sua rotina e suas atividades normalmente", esclareceu.