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Ex-BBB Beatriz Reis é barrada em restaurante por usar fio dental e vestido transparente

Restaurante tem regras de vestimenta com vários itens proibidos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de maio de 2026 às 19:26

Beatriz Reis em Miami
Beatriz Reis em Miami Crédito: Reprodução | Instagram

Conhecida como Bia do Brás, a ex-participante do Big Brother Brasil 24, Beatriz Reis, de 26 anos, relatou ter sido proibida de acessar um estabelecimento em Miami, nos Estados Unidos, por causa da roupa que estava usando.

Beatriz escolheu um vestido transparente e por baixo da peça colocou peças de biquíni preto e um corset de brilhos e pingentes.

Beatriz Reis com vestido transparente

Ex-BBB esteve em viagem nos Estados Unidos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB esteve em viagem nos Estados Unidos por Reprodução | Instagram
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Ex-BBB esteve em viagem nos Estados Unidos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB esteve em viagem nos Estados Unidos por Reprodução | Instagram
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“Vocês sabiam que muitos lugares aqui tem um ‘filtro de vestimenta’ e barram quem deixa a pele muito exposta, por exemplo?”, contou nos Stories do Instagram.

“Eu e o Eme [fotógrafo que a acompanhou na viagem] fomos barrados porque ele estava de regatinha, e eu estou com um vestido mais transparente. O que é que tem, gente? É praia!”, disse em seguida.

Muitos restaurantes badalados de Miami exigem trajes específicos e proíbem peças de praia, roupas esportivas, moletons, regatas e calçados como chinelos.

Esta quinta-feira (28) foi o último dia da influenciadora nos Estados Unidos. A influenciadora conseguiu uma mini-férias para comemorar o aniversário em Orlando, na Flórida, onde conheceu os parques temáticos da Disney, e esteve em Nova York.

A influenciadora publicou fotos na frente da mansão que foi de Gianni Versace e até superou o medo de altura sobrevoando Manhattan em um helicóptero. “Tô tão orgulhosa de mim! Nem sei explicar o que estou sentindo, só estou sentindo”, disse.

Desde que saiu do BBB, a ex-feirante está imersa no mundo da moda. A atriz chegou a prestigiar desfiles na Semana de Moda de Paris.

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Beatriz Reis

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