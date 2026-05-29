Yasmin Brunet revela que descobriu lipedema após ‘toque’ de homem bêbado; entenda

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Felipe Sena
Publicado em 29 de maio de 2026 às 16:55
Yasmin Brunet, de 37 anos, já tinha falado abertamente sobre seu diagnóstico de lipedema, mas desta vez a modelo surpreendeu os seguidores ao revelar que uma pessoa em situação de vulnerabilidade social percebeu sinais da condição antes mesmo dos médicos.
Em publicação nesta sexta-feira (29), a modelo relembrou um episódio ocorrido há muitos anos. "O dia que um bêbado na rua percebeu meu lipedema antes de muita gente", escreveu ela.
Yasmin Brunet
No vídeo, Yasmin contou que enquanto caminhava a noite ao lado de uma amiga aguardava um carro para ir embora. Foi nesse momento que um homem embriagado, apoiado em uma parede a e elogiou, mas fez uma observação. “Ele olha para mim e fala: ‘Muito bonita, hein? Mas a perna tá inchada”, ressaltou.
Na época, Yasmin já sentia desconfortos, mas ainda não sabia o que estava acontecendo. “Eu sabia que elas [pernas] eram mais inchadas, eu sentia dor, sentia desconforto. Eu falei: ‘Não é possível. Se ele, bêbado, de noite, na rua, conseguiu enxergar e percebeu o inchaço nas minhas pernas, tem que ter alguma coisa", contou.
A atriz explicou que o episódio inusitado a incentivou a buscar orientação médica. Apesar disso, o diagnóstico correto demorou a vir. "Mas ele, esse cara, esse cara me diagnosticou, basicamente, antes do que qualquer médico. Um morador de rua, bêbado, no escuro", brincou no final do vídeo sobre a situação