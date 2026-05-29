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Yasmin Brunet revela que descobriu lipedema após ‘toque’ de homem bêbado; entenda

Modelo revelou detalhes de como foi descoberta do lipedema de maneira inusitada

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de maio de 2026 às 16:55

Yasmin Brunet foi diagnosticada com lipedema
Yasmin Brunet foi diagnosticada com lipedema Crédito: Reprodução | Instagram

Yasmin Brunet, de 37 anos, já tinha falado abertamente sobre seu diagnóstico de lipedema, mas desta vez a modelo surpreendeu os seguidores ao revelar que uma pessoa em situação de vulnerabilidade social percebeu sinais da condição antes mesmo dos médicos.

Em publicação nesta sexta-feira (29), a modelo relembrou um episódio ocorrido há muitos anos. "O dia que um bêbado na rua percebeu meu lipedema antes de muita gente", escreveu ela.

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet: antes e depois por João Cotta/Rede Globo e Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet: antes e depois por João Cotta/Rede Globo e Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet no BBB 24 por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet ao deixar o BBB 24 por João Cotta/Rede Globo
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet ao deixar o BBB 24 por João Cotta/Rede Globo
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet ao deixar o BBB 24 por João Cotta/Rede Globo
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
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Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram

No vídeo, Yasmin contou que enquanto caminhava a noite ao lado de uma amiga aguardava um carro para ir embora. Foi nesse momento que um homem embriagado, apoiado em uma parede a e elogiou, mas fez uma observação. “Ele olha para mim e fala: ‘Muito bonita, hein? Mas a perna tá inchada”, ressaltou.

Na época, Yasmin já sentia desconfortos, mas ainda não sabia o que estava acontecendo. “Eu sabia que elas [pernas] eram mais inchadas, eu sentia dor, sentia desconforto. Eu falei: ‘Não é possível. Se ele, bêbado, de noite, na rua, conseguiu enxergar e percebeu o inchaço nas minhas pernas, tem que ter alguma coisa", contou.

A atriz explicou que o episódio inusitado a incentivou a buscar orientação médica. Apesar disso, o diagnóstico correto demorou a vir. "Mas ele, esse cara, esse cara me diagnosticou, basicamente, antes do que qualquer médico. Um morador de rua, bêbado, no escuro", brincou no final do vídeo sobre a situação

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