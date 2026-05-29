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Após perder 101 kg, Thaís Carla foca em ganho de massa muscular para realizar cirurgia de remoção de pele: ‘Muito orgulhosa de mim’

Dançarina passou por longo processo para perda de peso e comemora conquistas após dedicação e esforço

Felipe Sena

Publicado em 29 de maio de 2026 às 17:52

Thais Carla mostra execesso de pele após perda de peso Crédito: Reprodução | Instagram

Thais Carla passou por um longo processo de emagrecimento após muito esforço e dedicação. Com apoio de profissionais e do esposo, Israel Reis, a dançarina e influenciadora digital perdeu 101 kg, e agora passa por um processo de lapidação no corpo.

Menos cansada e com mais gás para fazer atividades que antes lhe geravam receios de queda, como até mesmo correr, Thaís Carla encarou outra empreitada para se sentir melhor consigo mesma. Antes ela pesava 202 kg.

Thais Carla 1 de 39

Hoje seu foco é ganhar músculos para se submeter em 2027 a uma cirurgia de remoção de pele."Estou muito orgulhosa de mim. Não pelo que eu perdi, mas por toda a história que eu compreendi sobre o meu próprio corpo. Foi muito incrível para mim. Agora estou no processo de ganhar massa muscular para depois poder fazer as plásticas. Mas não estou com pressa. Quero ter a massa para não precisar ficar fazendo várias cirurgias. Algumas amigas minhas tiveram que fazer várias", explicou em entrevista à revista Quem.