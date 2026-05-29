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Após perder 101 kg, Thaís Carla foca em ganho de massa muscular para realizar cirurgia de remoção de pele: ‘Muito orgulhosa de mim’

Dançarina passou por longo processo para perda de peso e comemora conquistas após dedicação e esforço

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de maio de 2026 às 17:52

Thais Carla mostra execesso de pele após perda de peso
Thais Carla mostra execesso de pele após perda de peso Crédito: Reprodução | Instagram

Thais Carla passou por um longo processo de emagrecimento após muito esforço e dedicação. Com apoio de profissionais e do esposo, Israel Reis, a dançarina e influenciadora digital perdeu 101 kg, e agora passa por um processo de lapidação no corpo.

Menos cansada e com mais gás para fazer atividades que antes lhe geravam receios de queda, como até mesmo correr, Thaís Carla encarou outra empreitada para se sentir melhor consigo mesma. Antes ela pesava 202 kg.

Thais Carla

Thais Carla mostra antes e depois do corpo após perder 85 kg por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla experimenta calça que usava antes de perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla após bariátrica por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla com o marido, Israel Reis, e as duas filhas, Eva e Maria Clara por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla passa por procedimentos estéticos após perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla passa por procedimentos estéticos após perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla passa por procedimentos estéticos após perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla exibe corpo após perder 81kg por Reprodução
Thais Carla surge de roupa de academia e web se impressiona com emagrecimento por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla surge de roupa de academia e web se impressiona com emagrecimento por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla surge de roupa de academia e web se impressiona com emagrecimento por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla e família no Beach Park por Reprodução
Thais Carla e família no Beach Park por Reprodução
Thais Carla e filhas por Reprodução
Thais Carla revela diagnóstico por Reprodução
Thais Carla surpreendeu seguidores por Reprodução | Instagram
Thais Carla fala sobre o corpo após perder 75 kg por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla volta ao ballet após cirurgia bariátrica e perda de 52kg por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra nova numeração de calça após eliminar 60kg com bariátrica por Reprodução/Instagram
Thais Carla exibe corpo após bariátrica por Reprodução
Thais Carla mostra resultado da rotina de treinos por Reprodução
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra excesso de pele na barriga por Reprodução
Thais Carla antes da bariátrica por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla no Camarote 2222 na Barra por Marina Branco / CORREIO
Thaís Carla por Reprodução
Thaís Carla por Reprodução
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Thais Carla mostra antes e depois do corpo após perder 85 kg por Reprodução/Redes Sociais

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Hoje seu foco é ganhar músculos para se submeter em 2027 a uma cirurgia de remoção de pele."Estou muito orgulhosa de mim. Não pelo que eu perdi, mas por toda a história que eu compreendi sobre o meu próprio corpo. Foi muito incrível para mim. Agora estou no processo de ganhar massa muscular para depois poder fazer as plásticas. Mas não estou com pressa. Quero ter a massa para não precisar ficar fazendo várias cirurgias. Algumas amigas minhas tiveram que fazer várias", explicou em entrevista à revista Quem.

"Na internet, o povo sempre comenta: 'Depois que tirar essas peles, como que vai ser?'. Aguardem! Em 2027 esse corpinho vocês não vão reconhecer, mas é por uma coisa boa. Estou feliz comigo mesma, sem cobrança de ninguém. Faço isso por mim sempre", celebrou ainda.

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Thais Carla Emagrecimento

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