Madonna surpreende ao dizer que melhor sexo de sua vida foi com John F. Kennedy Jr.

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Heider Sacramento
Publicado em 29 de maio de 2026 às 17:41
Madonna voltou a chamar atenção ao relembrar um antigo romance durante uma entrevista recente. A cantora abriu o coração ao falar sobre relacionamentos marcantes de sua trajetória e revelou qual teria sido, segundo ela, a melhor experiência sexual de sua vida.
A declaração envolveu John F. Kennedy Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, com quem a artista viveu um breve relacionamento nos anos 1990. Ao recordar o período, Madonna descreveu o romance como uma experiência especial e carregada de intensidade.
Ícone da música pop mundial, a artista raramente comenta detalhes de sua vida amorosa, o que fez a revelação ganhar destaque entre fãs e veículos internacionais. A fala rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde admiradores voltaram a relembrar momentos da carreira e dos relacionamentos da cantora.
Madonna
John F. Kennedy Jr. morreu em 1999, aos 38 anos, em um acidente aéreo que também vitimou sua esposa, Carolyn Bessette Kennedy, e a irmã dela, Lauren Bessette. Considerado uma das figuras públicas mais populares dos Estados Unidos na década de 1990, ele manteve relacionamentos com diversas celebridades ao longo da vida.
Aos 67 anos, Madonna segue em evidência tanto pela carreira musical quanto pelas declarações sobre sua trajetória pessoal. Nos últimos anos, a artista voltou a revisitar episódios marcantes de sua vida em entrevistas, documentários e projetos ligados à sua história.