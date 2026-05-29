ROMANCE SECRETO

Madonna surpreende ao dizer que melhor sexo de sua vida foi com John F. Kennedy Jr.

Cantora voltou a falar sobre um relacionamento do passado e fez uma declaração que repercutiu entre fãs nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 29 de maio de 2026 às 17:41

Madonna relembrou romance com John Kennedy Jr. e fez revelação Crédito: Reprodução

Madonna voltou a chamar atenção ao relembrar um antigo romance durante uma entrevista recente. A cantora abriu o coração ao falar sobre relacionamentos marcantes de sua trajetória e revelou qual teria sido, segundo ela, a melhor experiência sexual de sua vida.

A declaração envolveu John F. Kennedy Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, com quem a artista viveu um breve relacionamento nos anos 1990. Ao recordar o período, Madonna descreveu o romance como uma experiência especial e carregada de intensidade.

Ícone da música pop mundial, a artista raramente comenta detalhes de sua vida amorosa, o que fez a revelação ganhar destaque entre fãs e veículos internacionais. A fala rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde admiradores voltaram a relembrar momentos da carreira e dos relacionamentos da cantora.

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John F. Kennedy Jr. morreu em 1999, aos 38 anos, em um acidente aéreo que também vitimou sua esposa, Carolyn Bessette Kennedy, e a irmã dela, Lauren Bessette. Considerado uma das figuras públicas mais populares dos Estados Unidos na década de 1990, ele manteve relacionamentos com diversas celebridades ao longo da vida.