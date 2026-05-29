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Maré de prosperidade: 3 signos terão um dia favorável para dinheiro, encontros e recomeços nesta sexta (29)

Previsão para 29 de maio aponta oportunidades financeiras, decisões importantes e mudanças positivas nos relacionamentos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de maio de 2026 às 06:59

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A sexta-feira, 29 de maio, chega com energia de renovação para alguns signos do zodíaco. Segundo o tarot, o dia favorece acordos, crescimento financeiro e situações que ajudam a destravar projetos que estavam caminhando lentamente.

Para Touro, as cartas indicam estabilidade financeira e boas notícias ligadas a trabalho. O momento favorece negociações, compras planejadas e resolução de questões que geravam preocupação.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

Para Libra, o dia será marcado por encontros importantes e conversas capazes de abrir novos caminhos profissionais. A energia também favorece reconciliações e acordos.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Já Aquário tende a viver uma sexta-feira movimentada, com oportunidades surgindo de forma inesperada. O tarot indica criatividade em alta e possibilidade de crescimento através de contatos.

Decoração que é a cara de Aquário

Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala moderna com design diferente, mas clean por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: quarto moderno com toque futurista sutil por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: varanda urbana contemporânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: iluminação criativa e aconchegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: home office tecnológico, mas elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com peças de design autoral por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: espaço criativo organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: cantinho tech discreto e integrado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com arte moderna e personalidade por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA

Segundo as cartas, a sexta favorece decisões práticas e iniciativas que podem gerar resultados ao longo das próximas semanas.

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