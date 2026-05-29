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Heider Sacramento
Publicado em 29 de maio de 2026 às 06:59
A sexta-feira, 29 de maio, chega com energia de renovação para alguns signos do zodíaco. Segundo o tarot, o dia favorece acordos, crescimento financeiro e situações que ajudam a destravar projetos que estavam caminhando lentamente.
Para Touro, as cartas indicam estabilidade financeira e boas notícias ligadas a trabalho. O momento favorece negociações, compras planejadas e resolução de questões que geravam preocupação.
Decoração que é a cara de Touro
Para Libra, o dia será marcado por encontros importantes e conversas capazes de abrir novos caminhos profissionais. A energia também favorece reconciliações e acordos.
Comidas que são a cara de Libra
Já Aquário tende a viver uma sexta-feira movimentada, com oportunidades surgindo de forma inesperada. O tarot indica criatividade em alta e possibilidade de crescimento através de contatos.
Decoração que é a cara de Aquário
Segundo as cartas, a sexta favorece decisões práticas e iniciativas que podem gerar resultados ao longo das próximas semanas.