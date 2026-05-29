TAROT & SIGNOS

Maré de prosperidade: 3 signos terão um dia favorável para dinheiro, encontros e recomeços nesta sexta (29)

Previsão para 29 de maio aponta oportunidades financeiras, decisões importantes e mudanças positivas nos relacionamentos

Heider Sacramento

Publicado em 29 de maio de 2026 às 06:59

Tarot Crédito: Shutterstock

A sexta-feira, 29 de maio, chega com energia de renovação para alguns signos do zodíaco. Segundo o tarot, o dia favorece acordos, crescimento financeiro e situações que ajudam a destravar projetos que estavam caminhando lentamente.

Para Touro, as cartas indicam estabilidade financeira e boas notícias ligadas a trabalho. O momento favorece negociações, compras planejadas e resolução de questões que geravam preocupação.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Para Libra, o dia será marcado por encontros importantes e conversas capazes de abrir novos caminhos profissionais. A energia também favorece reconciliações e acordos.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Já Aquário tende a viver uma sexta-feira movimentada, com oportunidades surgindo de forma inesperada. O tarot indica criatividade em alta e possibilidade de crescimento através de contatos.

Decoração que é a cara de Aquário 1 de 10