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Globo faz proposta para manter Ana Paula Renault após o BBB 26 e prepara espaço em programas matinais

Campeã do reality negocia permanência na emissora e pode ganhar quadros em atrações como Mais Você, Encontro e É de Casa

Heider Sacramento

Publicado em 29 de maio de 2026 às 18:06

Ana Paula Renault negocia permanência na Globo após o BBB 26 Crédito: Reprodução/Instagram

A Globo já se movimenta para garantir a permanência de Ana Paula Renault após o sucesso no BBB 26. Segundo informações do jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, a emissora apresentou uma proposta artística à campeã do reality para integrá-la ao elenco de seus programas matinais.

A ideia é desenvolver quadros inéditos para a jornalista em atrações como Mais Você, comandado por Ana Maria Braga, Encontro com Patrícia Poeta e o É de Casa. Nos bastidores, a emissora avalia aproveitar a forte identificação de Ana Paula com temas ligados ao comportamento, empoderamento feminino e debates sociais, assuntos que ela costuma abordar com frequência nas redes sociais.

O interesse da Globo acontece após o desempenho expressivo da ex-BBB em diversas participações na programação do grupo. Ainda de acordo com Gabriel Vaquer, a presença de Ana Paula no Saia Justa, do GNT, ajudou o programa a alcançar recorde de audiência em transmissões ao vivo no Globoplay. Aparições no Fantástico e no Mais Você também registraram forte repercussão ao longo de 2026.

Ana Paula Renault 1 de 12

Apesar da proposta, as negociações seguem em andamento. O atual contrato da jornalista com a Globo permanece válido até o fim de julho, o que dá margem para que as conversas aconteçam sem pressa.

Além da área artística, a emissora também tem interesse em contar com Ana Paula no casting da ViU, braço de influenciadores digitais da Globo responsável por negociações comerciais e campanhas publicitárias. Atualmente, porém, a ex-BBB mantém uma equipe própria para administrar seus contratos e parcerias de mercado.

Caso o acordo seja fechado, Ana Paula Renault voltará a ter um vínculo fixo com a Globo após quase uma década. Em sua primeira passagem pela emissora, após o BBB 16, ela integrou a equipe do Vídeo Show e chegou a participar da novela Haja Coração. O contrato foi encerrado em 2017.